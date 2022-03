Incredibile durante la puntata di ‘Mattino Cinque’. Nel corso della puntata del programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, il primo era intento ad intervistare un’ospite vip, che all’improvviso si è resa protagonista di un gesto clamoroso. Il tutto è avvenuto in diretta televisiva e il padrone di casa si è indispettito non poco per l’avvenimento. Si stava parlando di un argomento molto serio, ovvero la guerra in Ucraina, quando il giornalista si è accorto di questo gesto inaspettato.

A proposito di ‘Mattino Cinque’, prima che Fedez spiegasse tutto, Federica Panicucci era apparsa molto colpita e commossa da quanto successo: “Questa lunga storia ha colpito tutti noi…E tutti coloro che lo seguono, e credetemi sono milioni di follower. Non vogliamo nemmeno approfondire…A noi al momento non interessa indagare…Non ci interessa indagare con morbosità su ciò che sta succedendo a Fedez”. Ma vediamo adesso cosa è successo davanti alle telecamere del programma.





Mentre Francesco Vecchi stava per porgerle a ‘Mattino Cinque’ una domanda proprio sul conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina, ad essersi resa protagonista di questo incredibile gesto è stata Emma Bonino. Davanti a quel comportamento inedito, il presentatore Mediaset ha chiesto di smetterla ed è parso molto imbarazzato. Invece in rete ci sono stati pareri discordanti, infatti alcuni hanno deciso di schierarsi con la Bonino e altri ancora hanno apprezzato totalmente le parole del conduttore Vecchi.

All’improvviso Emma Bonino ha deciso di accendersi una sigaretta in diretta a ‘Mattino Cinque’, mentre si trovava in collegamento, e Francesco Vecchi si è rivolto così alla politica: “Non voglio trasmettere questo tipo di immagine, può spegnere la sigaretta?”. Lei però ha replicato così: “Perché? Sono a casa mia”. Il conduttore ha poi aggiunto: “Le ho solo chiesto gentilmente di non fumare”. Infine Emma: “Io gentilmente le ho detto di sì”. E la discussione è poi andata nuovamente avanti.

Gli utenti hanno invece avuto posizioni differenti. Alcuni hanno condannato il comportamento di Emma Bonino, visto che ha avuto anche un tumore al polmone e si è sottoposta a chemioterapia anni fa, altri invece hanno riferito che ognuno di noi ha la facoltà di fare quello che ritiene più opportuno, soprattutto quando ci si trova nella propria abitazione.

