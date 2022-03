Il GF Vip 6 è stato un trampolino di lancio per Davide Silvestri. Dopo un periodo di oblio l’attore è infatti tornato a fare parlare di sé. Il secondo posto finale, alle spalle di Jessica Selassié, lo ha restituito al pubblico come uno dei grandi vincitori del reality insieme a Soleil Sorge. Da quando è uscito dalla Casa pare che il telefono di Davide sia piuttosto bollente. Lui per ora non parla e preferisce godersi un po’ di tranquillità continuando a frequentare alcuni dei coinquilini, tra cui Barù con il quale ha stretto un legame importante. Dentro la Casa però non sono state tutte rose.



Davide Silvestri ha infatti fatto una rivelazione su Delia Duran a Casa Chi. : “Il momento più di ansia, in cui ero molto triste per il botto, è stato quando non ho vinto la finale contro Delia. Lì ero davvero molto triste. Per me non era tanto il fatto di non aver vinto e aver perso, anche perché non ero uscito. Quello che mi ha rattristato è che ho rivissuto i provini, quando restavo all’ultimo contro un altro candidato e poi sceglievano lui. Quello mi ha fatto andare tanto giù”.







E ancora Davide Silvestri prosegue: “Sarà complesso, ma non sono stato bene. A me delle nomination non importava molto. Anzi, io le ho vissute benissimo e non vedevo l’ora di andarci per potermi mettere alla prova e capire se piacevo. Ho vissuto quella nomination come una sconfitta nella vita. E non facevo la vittima per la nomination, la cosa era molto più complessa”.



“Davvero mi ha fatto tornare in mente i provini e a me queste cose, continuare ad essere giudicato, a me distrugge – aggiunge Davie Silvestri -. Il momento della sconfitta me l’ha dato soltanto la nomination persa con Delia”. Dopo questo retroscena l’ormai ex gieffino non ferma. “Nella casa mi è tornata la voglia di recitare e di fare tv e teatro. Fino ad oggi avevo preso le distanze per proteggermi”.



Quindi Davide Silvestri conclude: “Avevo creato anche dei lavori paralleli. Però al GF mi è tornata la malinconia del passato. L’unica cosa però che non mi manca sono i provini. Che poi nel reality paragonavo le nomination ai casting. La nomination per me era come un provino”.

“Ora non posso farlo”. Davide Silvestri, delusione per i fan: la prima decisione dopo il GF Vip