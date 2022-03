“Ora non posso farlo”. Davide Silvestri, delusione per i fan: la prima decisione dopo il GF Vip

Davide Silvestri, la rivelazione in diretta a Verissimo. L’ex gieffino ha da poco concluso la sua esperienza nella casa di Cinecittà e il bilancio è stato più che positivo. Il giovane attore ha meritato anche i complimenti di Delia Duran, che ne ha apprezzato l’integrità morale e soprattutto gli atteggiamenti fedeli nei riguardi della fidanzata Alessia. E davanti alle telecamere di Verissimo non poteva che confermare tutto questo.

Un grande amore nella vita di Davide Silvestri, quello verso la sua Alessia Costantino. Non ha mai neanche solo pensato di poter fare soffrire la compagna che da casa spiava tutto. Davide Silvestri è andato incontro all’apprezzamento di tutti anche e soprattutto per questo motivo e nello studio di Verissimo, ospite insieme alla compagna, non poteva che esprimere tutta la sua gratitudine.

Ma prima anche le parole di Alessia che ha confermato tutto: “L’ho trovato in forma e lucidissimo. Ha mantenuto un’integrità mentale. Pensavo uscisse scombussalato e invece l’ho trovato perfetto. Gelosa? No non mi ha fatto ingelosire. È il mio principe. L’ho incontrato e sono la donna più felice del mondo, sogno una famiglia con lui”.





Una vera e propria dichiarazione di amore che non poteva che andare incontro alle parole di Davide: “Per me, lei è la più bella del mondo, la più bella di tutte e non c’era niente che mi potesse distogliere. Io non gli ho mai parlato di matrimonio, ma quel momento per me era importante. Quando glielo dirò sarà la volta più importante e grande, quello aveva un grande valore quel momento”.

E ancora: “Essere padre? Alessia è una donna troppo bella e importante per me, vorrei che il nostro amore venga prima vissuto a pieno perché un figlio toglie spazio all’amore. Ma la sposerò certamente, perché è una donna molto sincera, molto educata, profumatissima, bellissima, ha davvero tutto”. E per loro non potrà che continuare a venire il meglio.