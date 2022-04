Dopo tanta attesa, Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo sono sbarcati in Honduras diventando così concorrenti ufficiali della’Isola dei Famosi 2022. Ma stando ai nomi del cast di questa edizione mancano ancora due. Che fine ha fatto la coppia formata da Silvano Michetti e Nick Luciani, rispettivamente cantante e batterista de I Cugini di Campagna?

Sono stati selezionati per far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2022, ma non si sono ancora visti in Palapa insieme agli altri. Eppure Ilary Blasi sta per dare il via alla quinta puntata. A occuparsi del caso è stata Striscia la Notizia, con Enrico Lucci che ha parlato direttamente con gli altri membri del gruppo in quella che ha definito “una missione umanitaria”.





Isola dei Famosi 2022, l’appello per i Cugini di campagna

Enrico Lucci è andato a trovare Ivano Michetti, che però non ha saputo dargli troppe spiegazioni. Anzi, si è detto preoccupato nell’intervista insieme all’altro membro del gruppo, Tiziano Leonardi: “È successo che io è da un mese che non riesco a parlare con mio fratello Silvano. Ma che ne so dove sta? È questa la cosa grave!”, ha spiegato ai microfoni di Striscia la Notizia.

In teoria, infatti, Silvano Michetti e Nick Luciani dovrebbero trovarsi già in Honduras ma il fratello del primo, Ivano, ha denunciato a Striscia la Notizia il fatto che al momento nessuno lo ha messo al corrente della situazione. “Io non so che fine ha fatto!”, ha detto ancora l’artista de I Cugini di Campagna sul fratello e nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2022.

“Voi non sapete la problematica dei gemelli… Mio fratello è bruciato al petto perché mia zia portando il brodo dalla cucina gli ha rovesciato la pentola addosso”, ha aggiunto Ivano Michetti che vorrebbe sapere qualcosa. “È la prima volta che io mi sento strano, mi sento che non ce la faccio perché lui sta lì e non so che fine ha fatto… se sta male… a me basta che mi dice che sta bene”. Quindi l’appello: “Se puoi telefonami, ti prego, telefonaci, ruba il telefono, fammi sentire. È non sapere dove caz… sta! È quello che mi fa rabbia, capito?”. Ma forse già stasera li vedremo all’Isola.

