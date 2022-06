“Non era mai successo”. Isola dei Famosi, per Ilary Blasi è una notizia grandiosa

L’Isola dei Famosi 2022, boom di ascolti. Ieri sera è andata in onda la semifinale del programma condotto da Ilary Blasi. Sono stati diversi gli episodi che hanno caratterizzato la messa in onda e tra tutti il ritiro dal gioco di Edoardo Tavassi. L’infortunio ha costretto il fratello di Guendalina ad anticipare il rientro in Italia a un passo dalla finale. La delusione dipinta non solo sul suo volto ma anche su quello dei presenti in studio e del pubblico da casa.

L’Isola dei Famosi 2022, boom di ascolti per il programma di Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi 2022 ha ottenuto il boom di ascolti nella serata di ieri. Il ritiro di Edoardo Tavassi solo uno dei punti salienti che hanno incuriosito e tenuto con gli occhi incollati allo schermo i telespettatori. Infatti, altro episodio chiave, è stato il perdono di Lory del Santo nei confronti del suo ragazzo Marco Cucolo. “Io ti conosco e so che sei buonissimo. Quando una persona rimane sola può diventare più fragile. Allora è meglio essere in due”.

Tornando agli ascolti, come rivela Davide Maggio, a guardare L’Isola dei famosi sono stati esattamente 2milioni 400mila telespettatori con uno share che ha sfiorato il 21%. Numeri questi da capogiro che potrebbero crescere in vista della finalissima del programma.

