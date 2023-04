L’Isola dei Famosi è iniziato da pochi giorni e anche quest’anno ci sarà grande curiosità per capire come sarà il rapporto tra Ilary Blasi e l’inviato Alvin. Si è parlato per diverso tempo di incompatibilità caratteriali tra di loro, ma tutte le notizie sono state sempre smentite dai diretti interessati e infatti anche stavolta hanno deciso di condividere l’esperienza televisiva. Ora lui ha rotto il silenzio sulla conduttrice televisiva, rivelando cose molto importanti sul loro legame e su ciò che pensa di lei.

Ilary Blasi sarà sicuramente stata informata di queste affermazioni di Alvin, che attualmente si trova in Honduras con tutti gli altri concorrenti del reality show. L’inviato dell’Isola ha detto a SuperGuidaTv: “Io e Ilary ci conosciamo da oltre 20 anni, abbiamo questo rapporto piuttosto singolare, ci siamo sempre presi in giro. Abbiamo avuto lo stesso manager sin da ragazzi e ci ha sempre spronati a fare quello che poi è venuto fuori all’Isola. Quando eravamo in giro, mi diceva sempre ‘dai, mandiamo un messaggio a Ilary, la prendiamo un po’ in giro’, e faceva la stessa cosa con Ilary. Franchino ha messo le basi che hanno fatto crescere il nostro rapporto”.

Leggi anche: “Se ne deve andare”. Caos Isola dei Famosi 2023, accuse dure contro Ilary Blasi





Ilary Blasi e Alvin, cosa ha detto lui sulla conduttrice

A proposito sempre di Ilary Blasi, Alvin ha poi ricordato quando si sono incontrati per la prima volta e come sia davvero il loro rapporto: “Noi ci siamo conosciuti sul set di Top of the pops. Prima di partire per l’Isola abbiamo fatto un servizio fotografico per il programma e un’amica che lavorava con noi all’epoca mi ha mandato un video. C’era già qualcosa di magico che ci univa. Le ho mostrato la foto. Ci siamo conosciuti così. Da quel momento la nostra amicizia dura da anni, non ci teniamo a far vedere molto la nostra amicizia“.

Poi SuperGuidaTv non ha potuto non chiedere ad Alvin cosa ne pensasse della separazione tra Ilary e Francesco Totti. E l’inviato dell’Isola dei Famosi si è soffermato soprattutto sulla presentatrice Mediaset: “Io credo che i periodi burrascosi facciano parte della vita di ognuno di noi. Credo che ognuno abbia il diritto di viversi questi momenti nel modo in cui uno meglio crede, penso che Ilary sia una persona per come la conosco forte, solida, caratterialmente sa cosa vuole dalla sua vita e sa esattamente cosa vuole fare“.

E poi per concludere Alvin ha aggiunto: “Quindi è giusto che lei viva questo periodo come esattamente crede di viverlo. Io, essendo suo amico, sono vicino a lei in qualsiasi cosa avesse bisogno, io sono lì, ed è a questo che servono gli amici“. Parole bellissime, che confermano una grandissima armonia tra i due protagonisti dell’Isola 2023.