UeD, la moglie dell’ex volto del programma lo rivela solo oggi. Il pubblico italiano ha avuto modo di sognare insieme a loro proprio nello studio televisivo di Maria De Filippi. Un incontro che ha portato la coppia a credere nel vero amore e costruire una vita fatta di condivisione e progetti. Fianco a fianco, anche nei momenti più bui, come quello raccontato da lei.

La malattia di Irene Capuano rivelata solo oggi. Classe 1978, oggi Irene ha 44 anni ed è madre di due splendidi figli, Maria Sole e Brando, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Un progetto di vita che ha sempre condiviso con il marito ex volto di UeD Francesco Arca che insieme a lei ha vissuto anche il difficile momento di una malattia.

Irene Capuano lo confessa solo oggi spiegando ai fan di essere pronta a vivere un percorso per curare la diastasi addominale di cui soffre dopo il parto: “Tra pochi giorni, la mia rinascita”, rivela su Instagram a corredo di una sua foto. (“Benvenuta Dafne”. UeD si tinge ancora di rosa: l’ex tronista presenta la figlia).

“Finalmente dopo 4 anni di visite , incontri , dottori, dolori addominali , schiena a pezzi, digestione faticosa, abbigliamento “large” per coprire il difetto , paure, dubbi tra pochi giorni la mia Rinascita .. finalmente ho preso coraggio e per tutte quelle Donne che mi scrivono e che hanno lo stesso problema vi dico non abbiate paura.. “.

Irene Capuano aggiunge: “Affidatevi ad un Medico serio, umano e competente come ho fatto io e che per qualsiasi dubbio è pronto a rispondervi e tranquillizzarvi a qualsiasi ora.. vi aggiornerò passo dopo passo e spero di dare coraggio a chi ancora non lo ha”. La diastasi addominale è una malattia poco conosciuta che colpisce circa il 30% delle donne dopo il parto. Trattasi di un problema funzionale che consiste nell’allontanamento dei due muscoli retti dell’addome.