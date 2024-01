Importante rivelazione su Perla e Mirko, non proveniente però direttamente dalla casa del Grande Fratello. Una persona che li conosce molto bene ha deciso di rompere il silenzio sull’ex coppia e ha rivelato cosa succederà tra i due, soprattutto quando finirà il reality show di Alfonso Signorini. Una dichiarazione molto importante, coi telespettatori che si saranno certamente divisi nei commenti.

Questo personaggio noto al pubblico ha quindi parlato di Perla e Mirko, che attualmente sono distanti visto che lui è stato eliminato da tempo dal Grande Fratello. Il rapporto tra i due è sempre sembrato ambiguo, dato che nonostante siano degli ex, pareva esserci ancora del sentimento. E ora abbiamo scoperto cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.

Perla e Mirko del Grande Fratello, cosa è stato svelato sull’ex coppia

A parlare è stata un’ex protagonista di Temptation Island, che quindi ha conosciuto benissimo le dinamiche di Perla e Mirko, poi diventati volti del Grande Fratello. Questa giovane ha innanzitutto detto con chi è rimasta in rapporti nell’intervista a Lollo Magazine: “Nessuna mi ha delusa, anzi. Ho un rapporto bellissimo di amicizia con Alessia Bottiglia, da quel giorno non ci siamo più lasciate. Ci sentiamo tutti i giorni e quando è possibile ci vediamo. La porterò avanti negli anni questa amicizia”.

La confessione su Perla e Mirko è arrivata da Alessia Ligotti, che si è soffermata anche sull’ipotesi Uomini e Donne: “Il mio desiderio? Realizzarmi di più in ambito lavorativo e costruire la famiglia che ho sempre sognato con Massimiliano (il nuovo fidanzato n.d.r.). Uomini e Donne? Beh, se fossi stata single perché no”. Ma vediamo cosa ha detto sulla gieffina e su Brunetti.

Su Perla e Mirko, Alessia Ligotti ha affermato: “Ammetto di non seguire molto il GF, ma per quello che ho visto Perla sta facendo un percorso eccezionale e si merita sicuramente di vincere. La reputo una persona vera, con Mirko da quello che ho visto e vedo tuttora non credo che torneranno insieme“.