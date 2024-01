“Avete visto?”. Garibaldi e Perla nel letto del Grande Fratello. Incastrati dal video della notte, pubblico nero

Perla e Garibaldi beccati a letto in chiacchiere. Al Grande Fratello i momenti vuoi sono tanti e ovviamente gli inquilini cercano di trascorrere le lunghe giornate. Tra i tanti momenti ci sono anche il gossip e le confidenze sotto le lenzuola, che arrivano durante la notte quando la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini viene interrotta per poi riprendere nelle prime ore del mattino.

Quest’anno, infatti, la diretta da Cinecittà si ferma alle 3 di notte per poi riprendere il mattino successivo alle 9. Signorini aveva spiegato anche il motivo della decisione. “Vi voglio informare che per ragioni produttive la diretta proseguirà fino alle 3 di questa notte per poi riprendere il mattino successivo alle 9. Almeno per adesso sono questi gli orari, poi vedremo più avanti”.

Grande Fratello, Garibaldi e Perla sparlano a letto insieme

Tra i protagonisti di questa edizione ci sono Garibaldi e Perla, il primo ha avuto visibilità grazie al flirt con l’attrice Beatrice Luzzi, mentre la seconda è entrata dopo l’ingresso del suo ex fidanzato Mirko Brunetti. I due avevano partecipato a Temptation Island e si erano lasciati alla fine del’avventura, con Brunetti uscito insieme alla single Greta Rossetti, anche lei nella casa del Grande Fratello.

Giuseppe Garibaldi ha sempre detto che se Perla non fosse stata l’ex fidanzata di Mirko ci avrebbe provato e proprio in queste ore Brunetti è intervenuto per commentare l’avvicinamento del bidello alla sua ex. “A me non piace l’incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio. Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla, vedo incoerenza. Perla cerca affetto, lui ci vede malizia”, ha detto Mirko Brunetti parlando dell’avvicinamento tra i due.

Questa notte, grazie ai video della notte, i telespettatori hanno potuto vedere nuovamente Perla e Garibaldi a letto, intenti nello spettegolare e parlare di alcuni compagni di avventura. Sui social i commenti di chi ha criticato il discorso dei due che parlavano di Vittorio. “Perla: ‘Ma tanto Vittorio non arriva in finale’. Garibaldi: ‘BRAVA tutti ci siamo messi in gioco, Vittorio a parte la sua storia personale…’. Parla lui. Lui che è stato conosciuto e sarà ricordato SOLO grazie alla storia con Beatrice”, si legge su Twitter.

“Perla si sta praticamente autosabotando… una figura di merda dopo l’altra…di questo passo non penso che arrivi in finale”, “Idem Perla. Una ragazza insipida, lamenti continui e supponenza. Si crede quello che vorrebbe essere. Sminuendo gli altri. Vittorio se non si scontra con nomination difficili, andrà il finale è potrà vincere il programma. Cari lecchini ignoranti”.