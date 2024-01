Beatrice Luzzi è tornata al Grande Fratello nel corso della puntata di lunedì 8 gennaio 2024. Ed è tornata “a bomba”, nel senso decisa a restare anche perché, come confidato all’amica Fiordaliso, se ha fatto questa scelta è perché alla base ci sono motivazioni valide. Come il fatto di essere stata spronata da tutti, figli inclusi, ma soprattutto “il vero motivo, più di tutto è quello che mi ha detto mio padre. Mi ha detto ‘stavolta non mollare, questa volta vai avanti’. Quindi per queste ragioni sono tornata”.

È la seconda volta che l’attrice esce dalla Casa da quando è iniziato il reality a settembre scorso. La prima era per le condizioni di salute del papà, poi per il grave lutto che l’ha colpita solo una settimana fa. Ma, viste le sofferenze del genitore, ha anche rivelato di sentirsi sollevata dal fatto che ora non prova più dolore. Cosa è successo in queste ore? Sulle prime Beatrice è sembrata carica, si è scatenata tra balli e risate con gli altri concorrenti del Grande Fratello.

Leggi anche: “Cose bruttissime”. Grande Fratello, idillio già finito: cambia tutto tra Varrese e Monia





GF, solo Vittorio se n’è accorto: cosa è successo a Beatrice

E chi segue sempre la diretta h24 della Casa l’ha lasciata così, divertita e spensierata almeno all’apparenza. Le telecamere staccano alle 2 di notte ma ‘grazie’ alle confidenze di Vittorio Menozzi a Fiordaliso il pubblico ha saputo che la rossa ha poi avuto un crollo. Il modello ha raggiunto in giardino la cantante sul tapis roulant e con lei parlato di quanto accaduto a Beatrice.

“Beatrice ieri sera si è addormentata in piscina, stava male. È andata lì un’ora dopo che hanno spento le luci. Non se ne è accorto nessun altro. Sono andato lì un paio di volte, ma voleva stare da sola… le ho fatto promettere di tornare a letto a un certo punto. Quando mi sono svegliato stamattina era nel suo letto. Non capisco come certe persone pensano che con uno schiocco di dita possa superare questa cosa”.

Fiordaliso si è detta molto dispiaciuta per la sua amica ma, ha aggiunto, è normale che ogni tanto abbia momenti di down visto ciò che le è successo solo una settimana fa. Avrà bisogno di tempo per elaborare il lutto. La cantante si è detta anche disposta a starle accanto potendo capire la perdita del padre visto che lei ha avuto questo dolore solo pochi anni fa.