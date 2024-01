Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, idillio già finito al Grande Fratello? Quel rapporto di grande complicità instaurato nei giorni scorsi, con tanto di baci appassionati in confessionale, sembra stia per precipitare. Chi segue la diretta ha già visto che sono nate delle incomprensioni che hanno raffreddato il loro legame, come dimostra il confronto che hanno avuto nella notte, durante il quale si sono scambiati i loro punti di vista in merito alle ultime interazioni avute nella casa.

Dapprima in camera da letto, con Monia che si avvicina al letto di Massimiliano per provare ad avere un chiarimento. “Mi dispiace per quello che hai detto, non so che cosa ti sia successo da ieri. Ti ho solo detto puoi essere più dolce con me, cosa ti ho detto di così grave?”. E a quel punto è Monia che, infastidita, risponde dicendogli che è stato lui a mettere in discussione i suoi modi: “Tu a volte non ti rendi conto di come mi rispondi, mi hai detto delle cose bruttissime”.

“Cose bruttissime”: cambia tutto tra Varrese e Monia al GF

Manon è finita qui perché poche ore dopo rieccoli ma in piscina e stavolta è Monia ad aprire l’argomento. “Io lo so che non sono dolce Massi, non me lo devi far notare. Ma si sa come sono, e io sono veramente stanca, non mi va neanche, te lo giuro. Se io vengo da una persona gli faccio una battuta, anche stupida, però vedi che io mi sto avvicinando”.

E allora Varrese cambia tono, sembra essersi placato e parla di “battuta stupida”. Cerca poi di spiegarle che la sua è stata una richiesta: “Sono umano, provo emozioni, ho delle paure, delle fragilità. Tutto qua. Non era farti pesare delle cose, mi dispiace che l’hai interpretata così”. Anche lei sembra fare un passo in avanti ammettendo di essere stata “brusca” e di essere dispiaciuta se lui c’è rimasto male.

Ma a forza di parlare a ruota libera nasce un continuo scambio di frecciatine e accuse, come “Se io cambio, lo faccio da sola, lo faccio per il mio bene, non per un’altra persona”, le parole di Monia. E Varrese che non si arrende “Ma lo vedi come continui a rispondermi attaccando? Io ti sto dicendo non voglio nulla, non pretendo nulla, non mi aspetto nulla. Era solo una richiesta, come si fa tra persone che si stanno conoscendo in un certo modo. I contrasti servono a crescere, non a distruggere, io la vedo così”. Come finirà?