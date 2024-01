Pesantissimo attacco nei confronti della concorrente del Grande Fratello, Perla. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti non sa ancora niente, ma sono arrivati degli insulti pesantissimi che hanno scatenato la reazione dei fan. Tutto era già cominciato nel corso della scorsa puntata in diretta, quando questa persona aveva deciso di criticare il modo in cui si era pettinata la gieffina.

Moltissimi sostenitori della protagonista del Grande Fratello si erano infuriati, infatti Perla era stata prontamente difesa. In particolare, alcuni utenti avevano scritto: “Dici di essere stata bullizzata, ma offendi una ragazza di 25 anni, incoerente”, “Se davvero avessi provato il dolore del bullismo sulla tua pelle, non lo eserciteresti sulle altre persone”. Ma questo personaggio televisivo è tornata all’attacco, in maniera ancora più clamorosa.

Leggi anche: “Quanto mi attizza lui”. Grande Fratello, la confessione di Beatrice: ecco chi è





Grande Fratello, pesanti insulti a Perla dalla famosa: “Mi fa schifo”

Attraverso il social network X, questa ex protagonista del Grande Fratello Vip ha preso nuovamente di mira Perla Vatiero, che ripetiamo non sa ancora niente di queste offese gravissime: “Com’è questa storia che voi potete dire le peggio cose sul mio aspetto in continuazione da mesi e da anni e io non posso dire che Perla mi fa schifo? Io ribadisco, sono una trans e Perla mi fa schifo”.

Ad insultare Perla è stata Elenoire Ferruzzi, che ha aggiunto: “E voi la difendete perché vi immedesimate in quella faccia di me*** che ha! Povera Perla, tutti a difenderla! Quando insultano me dove siete voi? Transfobici di me***“. E poi ha continuato a rispondere ad altri utenti, che la attaccavano per queste parole, e l’ex vippona ha continuato ad essere molto aggressiva verbalmente.

Com’è questa storia voi potete dire le peggio cose sul mio aspetto in continuazione da mesi da annj e io non posso dire che Perla mi fa schifo?e lo ribadisco io sono una trans e perla mi fa schifo !e voi la difendete perché vi immedesimate in quella faccia di merda che ha!… — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) January 9, 2024

Cosa?io se avessi avuto quella faccia mi sarei sparata e tu pagheresti oro per essere come me fallito di merda — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) January 9, 2024

Quando un utente le ha detto: “Ma non commentare la faccia di Perla, sei la prima che non si può guardare. Dai, lo sai pure tu”, Elenoire ha risposto: “Cosa? Se io avessi quella faccia mi sarei sparata e tu pagheresti oro per essere come me, fallito di me***”.