Dichiarazione roboante al Grande Fratello di Beatrice, che davanti ad altri concorrenti ha ammesso l’interesse per una persona. E non parliamo di uno qualunque, ma di qualcuno conosciuto e amatissimo da tanta gente. Non ha fatto troppi giri di parole, infatti ha confermato che le piace moltissimo e non ha fatto mistero che questo abbia creato delle gelosie.

Una bomba gossip incredibile nella casa del Grande Fratello e chissà se dopo questa rivelazione di Beatrice farà intervenire anche questo personaggio di spicco. Parliamo di un vip che ha fatto perdere la testa all’attrice e tutti gli altri sono rimasti a bocca spalancata, quando hanno ascoltato quelle parole uscire dalla sua bocca. Vediamo cosa ha raccontato.

Grande Fratello, Beatrice conferma interesse per un vip

Durante una conversazione in veranda alla presenza di Federico, Rosanna e Stefano, la casa del Grande Fratello è stata ‘scossa’ da queste parole di Beatrice: “A me m’attizza“, ha affermato rivelando poi nome e cognome di questo cantante. Stefano ha poi aggiunto che ci starebbe tutto questo interesse: “Capisco che potrebbe essere il tuo tipo, adesso che me lo dici”.

A Beatrice piace molto Biagio Antonacci e ha rivelato pure un retroscena, riguardante il suo ex marito: “Alessandro che non è mai stato geloso, di Biagio Antonacci invece… Non so perché“. Si sono tutti messi a ridere e quindi parliamo solamente di un interesse senza secondi fini, come accade a tanti fan dell’artista. Non c’è mai stato nulla tra la gieffina e lui.

Oggi Biagio Antonacci è felicemente legato alla sua compagna Paola Cardinale e hanno anche un figlio, nato nel 2021. Il cantante ha altri due figli, nati dalla relazione con Marianna Morandi, che si chiamano Paolo e Giovanni.