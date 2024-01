“Perché Anita e Garibaldi… Ve lo dico”. Grande Fratello, pubblico nero con Sara Ricci su Beatrice

Sara Ricci è tornata a parlare della sua esperienza nella casa del Grande Fratello. Intervistata dal settimanale Chi, diretto dal conduttore del reality show Alfonso Signorini, l’attrice di Vivere ha fatto un bilancio del suo discusso percorso al Grande Fratello e rivelato il suo reale pensiero Beatrice Luzzi, rientrata in gioco dopo la scomparsa del padre. Nella casa le due hanno avuto liti molto accese e ovviamente c’è stato spazio anche per ricordare quei momenti nella casa.

“Ho il cuore in lacrime perché per via delle regole del gioco non siamo riuscite a chiarire, ma tu sai al di là delle recite quanto ti voglio bene”, aveva scritto Sara in una delle storie dedicate a Beatrice. Poi, ancora, commentando il post di Signorini: “Che dispiacere per Bea, fatele arrivare il mio abbraccio”, ha scritto, pensiero che aveva sollevato le reazioni di qualcuno.

Grande Fratello, Sara Ricci difende i nemici di Beatrice Luzzi

Ora Sara Ricci ha lasciato una intervista a Chi in cui ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello, di Beatrice ma anche di Garibaldi e Anita. “Mi dispiace di essere uscita come la “cattiva”, nella vita sono una persona generosa, che dà agli altri anche quello che non ha. Ho spinto l’acceleratore, sapevo che comunque eravamo in un programma televisivo, per me era un lavoro. Nella vita sono abituata a essere giudicata, ma qui dovevo replicare”

“Credo che abbia preso questo progetto con molta passione, le piace la parte della “cattiva” che sta interpretando fin dal primo giorno, il Gf è casa sua, muove le pedine mi è dispiaciuto quando ho visto che usciva, perché era una bella occasione per lei”, ha detto l’attrice parlando di Beatrice Luzzi, per poi difendere i concorrenti che non hanno empatizzato con il lutto della Luzzi: “Voglio difenderli, prima di tutto perché sono all’interno di un contenitore televisivo e sanno che lo spettacolo deve andare avanti”.

E ancora le parole di Sara Ricci: “Se fossero stati smaliziati, sarebbero rimasti tutti in silenzio per Beatrice, ma sarebbe stato un finto silenzio. Alcuni sono stati di cattivo gusto, Bea purtroppo aveva litigato con alcuni e l’avevano isolata, ma voglio dire che nella Casa non c’è nessun branco. Ci sono ragazzi giovani, ci sono coppie, ma ciascuno ragiona e sbaglia con la propria testa. Non approvo tutta la cattiveria nei confronti di Giuseppe, Anita, Rosy. Non sono stati attori e non sono stati maturi. I social hanno condannato persone prive di cattiveria e diverse da come appaiono. C’è una distanza tra la percezione interna alla Casa e quella esterna”. Tanti commenti contro l’attrice: “Ma questa ancora parla?”, “Ma ancora parla sta snob di m… E certo che li difende e come loro. Una che si permette di denigrare chi lavora ancora parla”, “Ancora, e basta continua a fare certe figure questa signora!”.