Mancano pochi mesi alla fine di questa stagione di Uomini e Donne e le prossime puntate si preannunciano cruciali per alcuni dei protagonisti e i loro percorsi nel dating show di Maria De Filippi. La nuova puntata svela il ritorno al centro studio di Ernesto Russo, l’ex corteggiatore di Ida Platano che si è ‘convertito’ al trono over, dove ha regalato un colpo di scena dietro l’altro al pubblico di Canale 5. E una lunga serie di conoscenze con le dame del parterre.

Barbara De Santi è ormai un vecchio ricordo e dopo la fine della conoscenza con Raffaella Ernesto ha iniziato a uscire con Marianna. Nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne, in programma giovedì 4 aprile racconterà come sta proseguendo questa sua nuova frequentazione. Ma non mancheranno i commenti di Barbara, che continuerà ad avere dei conti in sospeso con il cavaliere, dopo la fine della loro breve storia.

Ida Platano gela i corteggiatori: colpi di scena a UeD

A proposito di Barbara, sappiamo presto chiuderà con un nuovo cavaliere arrivato per lei ma non sarà la sola. Ci saranno degli addii anche per Jasna e Cristiano, Marcello e Tiziana, Angelo e Ida. Passando al trono classico, ovvio è che la massima attenzione è concentrata su Ida Platano, visto che Daniele è appena arrivato. E stando agli spoiler della nuova puntata Ida Platano si siederà al centro dello studio annunciando una grossa novità.

Dopo l’eliminazione di Daniele, la tronista ha continuato a conoscere e quindi ad uscire soltanto con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano che però sembrerebbero poco coinvolti a suo avviso. E infatti la anticipazioni svelano che nelle prossime puntate deciderà di non uscire con nessuno dei due, lasciandoli entrambi a casa.

Ma non è tutto, perché Mario e Pierpaolo non avrebbero chiesto di lei alla redazione e non avrebbero nemmeno proposto di fare un’uscita. Un disinteresse, questo, unito alla mancata reazione in studio che porteranno Ida a pensare di lasciare il trono senza scelta. Alla fine le famose reazioni le ha ottenute e dopo aver ballato con entrambi farà dietrofront e deciderà di restare. Ma chissà, non escluso che alla fine il suo trono possa concludersi senza scelta.