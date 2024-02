Grande sorpresa ad Amici 23, con un allievo che ha manifestato la sua intenzione di lasciare la scuola. Una decisione che lui aveva maturato da un momento all’altro, alla luce di quanto successo ore prima. Ha avuto un confronto con l’insegnante e ha espresso questa sua volontà. I telespettatori hanno seguito la vicenda con grande attenzione e alla fine si è scoperta la scelta.

Tutto è stato possibile vederlo grazie al daytime di Amici 23 del 5 febbraio. Questo allievo è sembrato rassegnato e ha rivelato di essere pronto a lasciare la scuola. Troppo mortificante ciò che gli era successo, quindi non c’era più il suo desiderio restare nel talent show di Maria De Filippi. Una prova nella quale era stato sottoposto aveva fatto emergere grandi problemi.

Amici 23, allievo esprime volontà di lasciare la scuola: cosa è successo

Durante la sfida riguardante gli inediti dei cantanti, ad Amici 23 questo allievo si è piazzato al penultimo posto in classifica, sbagliando intonazione in due circostanze. E nella sala relax ha confessato ad Anna Pettinelli la scelta di lasciare la scuola. Dunque, è nato un faccia a faccia tra lo studente in evidenti difficoltà e la prof, che ha fatto di tutto per dissuaderlo dai suoi intenti.

La Pettinelli non voleva che se ne andasse via, così come la ballerina Lucia. Quest’ultima ha esclamato: “Secondo me fai una ca**ata se te ne vai. Ma per te. Sei capitato qua davanti a così tante persone a condividere quello che fai. Solo perché non arriva a tutti, non ti puoi arrendere così. Per voi il pubblico è tutto. C’è il pubblico. Non può essere tutti per forza. Se riesci a superare i tuoi limiti, poi hai davvero la svolta in più che ti farà affrontare le cose nella vita reale e nella tua carriera”.

Come annunciato poi da Amici, dopo aver fatto una riflessione abbastanza lunga, Ayle ha preso la decisione di non andare via e di rimanere quindi nella trasmissione di Canale 5. Un sospiro di sollievo per Anna Pettinelli e i fan del giovane artista.