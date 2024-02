Amici 23, eliminato dalla scuola Simone ha deciso di affidare ai social le emozioni vissute in questi mesi. Un messaggio intenso al quale il pubblico di Instagram ha risposto in massa. Sono stati oltre 2000 i commenti al suo messaggio d’addio che comincia così: “Oggi si conclude questo bellissimo percorso, è stata un’esperienza fantastica molto intensa piena di difficoltà ma soprattutto di gioie e soddisfazioni oggi torna a casa un Simone più consapevole”.

“Più coraggioso, più sicuro di sé e ancora più affamato esco senza nessun rimpianto ma con un bagaglio enorme che mi porterò dietro tutta la vita. Voglio ringraziare tutti i professori che ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa in particolare ad Emanuel Lo che mi ha dato l’opportunità di vivere un sogno”. Poi, Simone, ha voluto dire una parola sulla conduttrice.





Amici 23, Simone parla dopo l’eliminazione: “Grazie a tutti”

“Grazie Maria per quello che fai che hai fatto e che farai per noi ragazzi lavorare con te è stato di grande insegnamento e un onore. Grazie alla produzione, alla redazione, agli autori ai tecnici e a tutte le persone che lavorano dietro a questo piccolo grande mondo che mi hanno sempre fatto sentire a casa e al sicuro dal primo all’ultimo momento”.

Il messaggio è proseguito con un in bocca al lupo ai compagni di viaggio. “Ai miei compagni siete stati il mio sostegno e il mio stimolo più grande vi auguro il meglio a tutti a voi vi amo, e non potevo capitare in un anno migliore! In bocca a lupo a tutti per il serale vi seguirò e vi sosterrò uno ad uno è stato un onore per me”. Durante la puntata di domenica 4 febbraio, con la massima serenità Simone aveva dato la sua versione sulle ragioni che hanno portato alla sua esclusione.

Alle parole di Emanuel Lo che gli spiegava come la sua esperienza fosse arrivata al capolinea la risposta dell’allievo aveva lasciato senza parole il pubblico, commosso e quasi gelato da tanta maturità: “Volevo ringraziarti, me lo aspettavo. Esco da qui contento, non ho rimpianti perché sono sicuro di aver dato il massimo. Nella vita ci sono scelte, c’è chi non è pronto, magari non era il mio tempo. Avrò tempo di fare tante cose”.