“Siete eliminati”. Io Canto, l’annuncio a fine serata di Gerry Scotti. L’uomo, che ha fatto il suo ritorno su Canale Cinque con una nuova edizione di Io Canto Generation, ieri sera si è commosso e non poco. C’è da dire che questa è la quarta stagione del programma ed è riapparsa quest’anno in tv dopo un decennio dall’ultima volta. Le performance hanno nuovamente emozionato sia il pubblico presente in studio che gli spettatori di Canale Cinque: l’attenzione chiaramente era tutta rivota verso le esibizioni dei giovani talenti lanciati da Gerry.

Poi ad un tratto, il conduttore, noto per la sua sensibilità emotiva, è stato toccato da una delle esibizioni dei concorrenti e ha dichiarato: “Sono commosso, per fortuna ho portato con me i fazzoletti”, prima di abbracciare affettuosamente i cantanti. C’è da dire che nella seconda parte del programma sono stati assegnati voti elevati.





Dopo aver introdotto qualche gossip innocente sui giovani partecipanti, si è passati alla seconda manche, con esibizioni come quella di Rocco Pepe e Andrea Urru, che ha ottenuto tre 10 dalla giuria, vincendo la sfida. In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha parlato della sua precedente carriera musicale, rivelando che la musica è stata il punto di partenza della sua carriera e della sua vita.

Ha ricordato i suoi primi passi, dall’amore per i dischi alla radio, alla televisione musicale, fino a diventare Gerry Scotti. Ma andiamo al sodo: chi è stato eliminato nella quarta puntata di Io Canto Generation? C’è da dire che la squadra di Fausto Leali ha trionfato, mentre quella di Cristina Scuccia è arrivata ultima.

Proprio l’ex suora è stata costretta a rinunciare a due dei suoi cantanti: Davide Di Domenico e Ashley Bocar, rispettivamente di 11 e 12 anni. Nella prossima puntata, la semifinale, il regolamento sarà diverso e solo due squadre si sfideranno. Il direttore d’orchestra deciderà quali saranno i due capi squadra, e la Tatangelo suggerisce che dovrebbero essere Leali e la Zanicchi.

