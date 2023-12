Carolyn Smith, tensione alle stelle a Ballando con le stelle. Il programma di successo di Milly Carlucci promette al pubblico sempre grandi colpi di scena, proprio come quello avvenuto nel corso dell’ultima messa in onda che avrebbe visto la giurata particolarmente delusa dalle espressioni usate dal collega di giuria Mariotto. E sarebbe stato proprio quest’ultimo a rivelare il proprio punto di vista in merito a quanto accaduto con Carolyn.

Guillermo Mariotto su Carolyn Smith. A Ballando con le stelle è più volte capitato tra giurati di non avere le idee simili. Tensioni tra i due colleghi del tavolo di giuria che avrebbero poi portato Mariotto a riferirsi alla collega nel corso di una lunga intervista rilasciata per Novella 2000.

Guillermo Mariotto su Carolyn Smith dopo le tensioni a Ballando con le stelle: “Dopo tanti anni non capisce…”

“Dopo tanti anni non capisce che proprio noi dobbiamo dividerci perché solo dividendoci la faccenda si fa pepata…”, ha sottolineato Mariotto a proposito di quanto avvenuto con la Smith. Insomma, dalle parole di Guillermo Mariotto si evince che la giurata abbia preso troppo sul serio atteggiamenti che spesso mirano solo a stuzzicare senza per questo voler ferire nessuno.

E nel corso dell’intervista il giurato si sarebbe espresso anche in merito alla possibilità di vedersi sfidare due stelle del programma, ovvero Wanda Nara e Simona Ventura. Anche in tal caso Guillermo sembra avere le idee piuttosto chiare: “E’ ancora troppo meccanica, diciamo che potrebbe fare di più, concedendosi di più…”, ha rivelato parlando a proposito di Simona Ventura.

E a proposito della perfomance di Wanda Nara nei panni di Catwoman, il giurato si è così espresso spezzando una lancia a favore della concorrente: “Quando lui è apparso sembrava la morte nera, come gli sta bene quella tutina… Io non conoscevo Wanda Nara, zero. Ti porti dietro una chiacchiera enorme, sei arrivata qui che pensavo fossi spocchiosa, invece essendo succube di quella specie di maniaco, ti sei resa simpatica. Sei la succube simpatica di un maniaco“, ha sottolineato scherzando.