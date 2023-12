Nel giorno in cui scoppia la bomba dell’addio di Roberta Di Padua a Uomini e Donne ecco una nuova clamorosa notizia su Ida Platano, la dama più chiacchierata degli ultimi anni sabato scorso ospite di Silvia Toffanin. A Verissimo dove ha raccontato il suo nuovo percorso e diviso, ancora una volta, il pubblico con le critiche che sono state molte di più degli applausi. “Non la posso vedere. Mi dispiace per i polli che ci credono a questa storia”.

“Lei non cerca AMORE ma solo soldi guadagna tantissimo facendo questa parte, e voi polli ci credete e la seguite su Instagram. Sappiate che è tutta una recita a uomini e donne”. E ancora: “Ha sotterrato la storia con Alessandro perché semplicemente non le è mai piaciuto. Il suo intento da sempre è sempre stato uno solo: la spia rossa delle telecamere”.





Uomini e Donne, Ida Platano in esterna con il cavaliere Mario

Del resto Ida ha alle spalle un bel po’ di storie d’amore iniziate nel programma di Maria De Filippi, che non hanno avuto però un finale felice. L’ultima è quella con Alessandro Vicinanza, anche se la più importante resta quella con Riccardo Guarnieri che in una recente intervista a Verissimo ha definito Ida una delle donne più importanti della sua vita. Ma forse qualcosa si muove.

Le anticipazioni del talk show Mediaset fornite da Blasting News rivelano che “Ida Platano ha deciso di portare in esterna soltanto Mario, col quale da qualche settimana sta cercando di approfondire la conoscenza”. Intanto soffiano le polemiche su Roberta e Alessandro. Quando Lorenzo Pugnaloni ha svelato il motivo per il quale la dama si è ritirata, però, in tanti hanno dato la colpa ad Alessandro.

Perché si è avvicinato a Cristina deludendo l’altra donna con la quale stava uscendo da qualche settimana. “Quello ha rovinato tutto, lo sapevo io”, ha scritto un altro fan sulla pagina instagam ufficiale del programma. Roberta Di Padua lascerà davvero UeD? Staremo a vedere.