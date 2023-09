Cresce l’attesa per il Grande Fratello Vip. Una nuova edizione diversa dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi di mettere al bando il trash e i personaggi provenienti dal mondo dei social, starlette e infuencer. Ccuriosità sul cast della nuova edizione che, al via lunedì 11 settembre, sarà sempre condotta da Alfonso Signorini. Nella veste di opinionista la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici.

Mediaset aveva anticipato che per questa edizione del Grande Fratello “il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo”. “Per la prima volta non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale”, aveva detto.

Leggi anche: “La figlia del cantante top è prontissima”. GF Vip, grossa sorpresa a poco dal via





Grande Fratello, Federico Rossi smentisce la sua partecipazione

Tra i nomi spoilerati in questo periodo anche quello di un cantante, ex dell’ex vinvitrice del GF Vip Paola Di Benedetto. Dagospia ha rivelato in anteprima che Federico Rossi sarebbe stato molto vicino alla firma del contratto per quanto riguarda il suo ingresso nel cast della nuova edizione del Grande Fratello.

“La nuova edizione del Grande Fratello debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre. Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d’Italia ma gira voce che potrebbero non essere gli unici nomi noti. C’è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?”, si leggeva su Dagospia, sito sempre molto affidabile per quanto riguarda il gossip e tutto ciò che gira intorno al mondo della televisione.

In queste ore, però, Federico Rossi, cantante ed ex componente del duo Benji e Fede, ha smentito la sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello. Sul suo profilo Instagram il cantante ha pubblicato una Storia in cui smentisce la notizia data poche ore prima da Dagospia: “Ah non lo sapevo! Grazie a Trash Italiano che mi informa di queste cose“.