Possibile super colpo in arrivo per il GF Vip di Alfonso Signorini. La nuova concorrente potrebbe essere la figlia di un noto cantante italiano, che catturerebbe davvero una grandissima attenzione mediatica. Ma non siamo solamente nel campo delle voci, qui parliamo di dichiarazioni ufficiali rilasciate da questa donna, pronta ad immergersi in questa avventura. Una candidatura spontanea, che potrebbe trovare l’assenso dei vertici del reality.

Non parliamo di persona vicina al trash, anzi, siamo in presenza di una ipotetica grande protagonista dell’edizione numero 8 del GF Vip. La nuova concorrente, figlia come detto di un cantante che ha fatto e continua a fare la storia della musica nostrana, è determinata a rincorrere fino in fondo questo obiettivo. E alla fine potrebbe davvero farcela, anche perché sembrerebbe avere tutte le carte in regola per varcare la porta rossa.

GF Vip, la nuova concorrente potrebbe essere la figlia di un cantante italiano

Queste le parole della papabile vippona del GF Vip, che sarebbe molto felice di diventare una nuova concorrente. La figlia del cantante ha affermato nella sua intervista al settimanale Vero: “Mi piacerebbe avere la possibilità di far vedere come sono nel quotidiano. Non sanno niente della mia vita, delle mie esperienze e dei miei sentimenti. Farei scoprire lati del mio carattere sconosciuti. Non sarei imbarazzata ad essere sempre spiata dalle telecamere, gli imbarazzi sono altri, anzi è carina e stimolante come idea”.

A Vero a parlare è stata Cristiana Calone, ovvero la figlia di Massimo Ranieri. Lei ha aggiunto: “Si tratta di una sfida che accetterei con molto piacere. Sono mattacchiona, bambina, permalosa, simpatica ed antipatica. Mi piacerebbe vivere delle forti emozioni e potrei dimostrare di essere poliedrica ed eclettica. Questo la gente non lo sa, ma canterei, ballerei e reciterei. Alfonso, sono sicura che non te ne pentirai“. E vedremo quale sarà la risposta del conduttore tv.

Cristiana Calone ha 52 anni ed è nata dall’unione tra Massimo Ranieri e Franca Sebastiani. Nel 1997 è stata riconosciuta dal padre e nel 2007, come ricordato dal sito Tpi, c’è stata la loro presenza in televisione per la prima volta a Domenica Live condotta da Barbara D’Urso. Ora vuole farsi conoscere in tutti i suoi aspetti più privati al GF Vip.