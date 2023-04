Inviato Isola dei Famosi 2023, finalmente c’è il nome ufficiale. Finito il GF Vip 7 occhi puntati sul reality show anche quest’anno affidato a Ilary Blasi. È in partenza lunedì 17 aprile, sempre in prima serata e sempre su Canale 5 e in questi ultimi giorni non si fa che parlare di cast e anticipazioni.

Intanto il cast. Prenderanno parte a questa nuova edizione dell’Isola Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise. Poi Marco Predolin, Christopher Leoni, Cristina Scuccia e Claudia Motta. Ancora, voleranno in Honduras Andrea lo Cicero, Gian Maria Sainato, Alessandra Drusian, Fabio Ricci, Helena Prestes, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento.

Inviato Isola dei Famosi 2023, c’è il nome ufficiale

E l’inviato dell’Isola dei Famosi 2023? Dopo tante voci, l’annuncio ufficiale arriva sul profilo Instagram della trasmissione: sarà Alvin. O meglio, sarà ancora Alvin a guidare i naufraghi in Honduras. “Avevate dubbi? Stessa storia, stesso posto, stessa Isola… e ovviamente il nostro Alvin”, si legge nella didascalia del post.

La presenza di Alvin, prima ancora dell’annuncio ufficiale arrivato nelle scorse ore, era data per certa ma ora che non ci sono più dubbi il pubblico può esultare. E già è pieno di commenti in questo senso: “Unico e professionale senza ombra di dubbio. Preciso e scrupoloso, onesto” e ancora “Unico elemento valido”, “Unica certezza della vita”, “Alvin sempre una garanzia, lo guardo solo per lui”, si legge sotto al post.

E così la padrona di casa dell’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi, sarà ancora una volta affiancata dal suo inviato di fiducia, Alvin. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, fuori Nicola Savino: resta Vladimir Luxuria insieme alla new entry Enrico Papi.