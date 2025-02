Mattia Fumagalli, maestro di sci e volto noto sui social media, è entrato nella casa del Grande Fratello il 27 gennaio 2025, insieme a Maria Teresa Ruta e Federico Chimirri. Nonostante la sua partecipazione relativamente recente, Mattia ha rapidamente attirato l’attenzione per la sua personalità vivace e le opinioni schiette. Durante la sua permanenza nella casa, Mattia ha condiviso dettagli sulla sua carriera e vita personale. Oltre a essere un maestro di sci, ha una forte passione per la moda, che considera una “colonna portante” della sua vita.

Questa passione si riflette nel suo stile distintivo e nella sua presenza sui social media, dove offre consulenze per aiutare le persone a creare la propria identità digitale attraverso la moda e lo stile. Il 19 febbraio 2025, Mattia ha festeggiato il suo compleanno all’interno della casa. Durante i festeggiamenti, ha risposto alle domande degli altri concorrenti, rivelando chi, secondo lui, merita di vincere questa edizione del reality. Questa dichiarazione ha suscitato discussioni tra gli inquilini e il pubblico, evidenziando la sua inclinazione a esprimere apertamente le proprie opinioni.





Ma cosa ha detto? In un bigliettino c’era una domanda specifica: “Chi si merita di vincere questa edizione del Grande Fratello?”. Secondo Mattia c’è solo un nome: Helena Prestes, la modella brasiliana di 34 anni originaria di San Paolo. Per il maestro di sci, il suo cuore enorme e la sua determinazione sarebbero sufficienti a vincere questa edizione del programma.

C’è poi da dire che la bellissima Helena non ha conquistato soltanto Mattia, ma tutto il pubblico italianoLa sua determinazione e il suo carisma l’hanno resa una delle concorrenti più amate e, per un periodo, favorita per la vittoria finale. Nonostante il forte sostegno, Helena è stata eliminata a sorpresa durante una puntata di gennaio 2025, suscitando reazioni contrastanti tra i fan e accuse di “televoto truccato” sui social media.

In seguito all’eliminazione, Helena ha espresso gratitudine verso i suoi sostenitori e ha spiegato che alcuni suoi comportamenti erano dovuti a una sensazione di pressione all’interno della casa. Poi il rientro e ora la vittoria in tasca, almeno secondo Mattia. Staremo a vedere.

