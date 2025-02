Nella casa del Grande Fratello, la relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez è stata recentemente messa alla prova a causa di tensioni legate a Lorenzo Spolverato. Durante una conversazione in giardino, Javier ha espresso il suo disagio notando che Helena rivolgeva sguardi insistenti verso Lorenzo, specialmente quando quest’ultimo si trovava in sauna. “Va bene, dai. Ne parliamo dopo”, ha detto Javier dopo essersi alzato in piedi e prendendo la strada per l’interno di casa.

“Fai quello che vuoi Javier“, dice allora Helena abbastanza piccata. Lui allora rincara la dose e dice: “Tu guarda di là, che la sauna è più interessante”. Poi se ne va del tutto. Helena resta lì seduta, forse ha capito a cosa si riferisce Javi, ma non da segni di cedere. La situazione è abbastanza tesa perché solo qualche tempo fa, durante una diretta, Lorenzo ha insinuato che Helena fosse ancora interessata a lui, affermando che la modella lo osservava frequentemente.





Grande Fratello, Javier furioso con Helena: “Guarda Lorenzo dai”

Queste dichiarazioni hanno instillato dubbi in Javier, che ha iniziato a mettere in discussione la sincerità dei sentimenti di Helena. Le tensioni accumulate hanno portato la coppia a dormire separatamente, segnando un momento di crisi nel loro rapporto. Nel frattempo, altri coinquilini, come Giglio e lo stesso Lorenzo, hanno discusso in sauna sulla genuinità della relazione tra Helena e Javier, esprimendo scetticismo riguardo alla loro passione e autenticità.

lui che si alza e se ne va perché lei continuava a guardare in piscina dove indovinate chi c’era ?? 😭😭 (Lallo) pic.twitter.com/nxcO1vWbL0 — tigra (@99indaco) February 20, 2025

Ma non è finita perché poco prima, nella stessa discussione, anche Helena diceva di essere molto gelosa di Shaila. Il motivo? Sembra che Javier abbia fatto dei complimenti a Shaila riguardo il cibo e non solo. Questo però ha fatto andare su tutte le furie Helena che ha reagito male. Un istante dopo Javier ha chiesto alla compagna di non urlare perché non voleva farsi sentire da tutti. Tuttavia, le tensioni non si sono limitate al triangolo Helena-Javier-Shaila.

Javier: Io le parlo di questa cosa, passa Lorenzo e lei non fa altro che guardarlo, lui prende, va fino alla sauna, l'accende,l'unico momento in cui si è distratta, io guardo…era lui…sai che ti dico,continua a guardare la suana tanto per te è più interessante#GrandeFratello pic.twitter.com/saxNNH6A2x — Violett926 (@violett926) February 20, 2025

“Stavamo discutendo di una cosa in maniera pacata, dietro di me passa Lorenzo e lei non fa altro che guardarlo”, ha raccontato Martinez a Maria Vittoria. E ancora: “Se c’è una cosa che le può dare fastidio, io non la faccio. Non è la prima volta che lei lo fa, certi dettagli non mi sfuggono perché non ho il prosciutto sugli occhi”. Insomma, sembra evidente che siano belli gelosi entrambi. Riusciranno ad andare avanti?

