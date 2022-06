Si avvia alla conclusione l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Un’edizione con Ilary Blasi alla conduzione comunque premiata dagli ascolti, anche se secondo alcuni rumor potrebbe non tornare la prossima stagione. Il reality potrebbe essere cancellato da Mediaset: è l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore e che ha colto di sorpresa i tanti affezionati spettatori del reality. A sganciare la bomba è stata la pagina Instagram ufficiale di The Pipol Tv.

Dunque, l’Isola dei Famosi sarà cancellata dai palinsesti Mediaset se queste notizie dovessero trovare conferme ufficiali. Per il momento Ilary Blasi e la produzione stanno mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda e precisiamo subito che non ci sarebbero ripercussioni sull’attuale edizione del programma, che terminerà come previsto a fine giugno. Ma per il futuro la situazione potrebbe cambiare definitivamente in modo negativo.





Ilary Blasi vestito stretto per la puntata dell’Isola dei Famosi

Nel frattempo questa edizione va avanti e vede il traguardo della finale del 27 giugno. In Honduras i litigi sono all’ordine del giorno al pari delle incomprensioni, della fame e della stanchezza che iniziano a farsi sentire dopo 78 giorni sull’Isola: “Non passa giorno senza un litigio”, afferma Alvin inviato in Honduras. Insomma più passano i giorni e sembra un tutti contro tutti anche perché la finale si avvicina. Ilary Blasi, regina indiscussa di questa edizione, si presenta in studio con un vestito nero di pizzo trasparente con la parte finale decisamente stretta.

E dice: “Non ci riesco”. Tutta colpa dell’abito che è talmente stretto che a stento riesce a camminare ed è per questo motivo che scherza con Nicola Savino, con l’opinionista che le fa fare una piccola sfilata al centro dello studio. Non mancano le battute degli opinionisti come Jeda, il fidanzato di Vera Gemma che è approdata all’Isola insieme a Soleil Sorge per la seconda volta.

L’altro colpo di scena riguarda Carmen Di Pietro che interrompe la conduttrice: “Non dormo se non chiedo una cosa a mio figlio”. La showgirl è agitata, forse arrabbiata: il figlio Alessandro Iannoni ha abbandonato il gioco per riprendere gli studi universitari. Il ragazzo è presente in studio con Guendalina Tavassi, e mamma Carmen gli chiede se avesse pagato l’assicurazione e avesse poi cambiato le gomme dell’auto. Alessandro, ragazzo modello, dice a sua madre di aver fatto tutto.

“Sì, mi piace”. Soleil scopre le carte all’Isola dei Famosi. E fa il nome proprio di quel naufrago