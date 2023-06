Ormai siamo sempre più vicini alla fine dell’Isola dei Famosi, ma il pubblico sta già pensando alla prossima edizione. E Ilary Blasi ha voluto finalmente rilasciare un’intervista, dicendo qualcosa di importante su ciò che potrebbe succedere in futuro. Sono uscite numerose indiscrezioni sulla conduttrice televisiva, ma lei stavolta non ha voluto far circolare solamente voci ma ha deciso di fare una vera e propria dichiarazione decisamente molto attesa.

Nella serata del 12 giugno l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi non è andata in onda per la morte di Silvio Berlusconi. Era prevista la semifinale del reality show, ma inevitabilmente Mediaset ha cancellato la normale programmazione e ha lasciato spazio ad uno speciale del Tg5 per omaggiare al meglio l’ex premier ed ex presidente del Milan. Ma andiamo a vedere cosa ha affermato l’ex moglie di Francesco Totti.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi parla del suo futuro

Nelle scorse ore la padrona di casa dell’Isola dei Famosi ha rotto il silenzio su ciò che farà in futuro. Ilary Blasi sta lavorando duramente e ha avuto anche questo imprevisto legato al decesso di Berlusconi, che probabilmente la costringerà a ritardare la fine della trasmissione di Canale 5. Ma tutti vogliono sapere se sarà confermata da Mediaset anche il prossimo anno ed è arrivata una risposta ben precisa da parte sua.

Queste le dichiarazioni di Ilary a Tv Sorrisi e Canzoni sull’Isola dei Famosi: “No, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti“. Il sito Novella 2000 ha però fatto ulteriori precisazioni, infatti difficilmente il Biscione riconfermerà la prossima edizione del reality. Infatti, al posto di questo programma nel 2024 potrebbe esserci il grande ritorno di un altro reality, La Talpa.

Quindi, non ha intenzione di pensare troppo in avanti e all’eventuale quarta edizione dell’Isola dei Famosi. Ora darà il massimo per chiudere al meglio questa avventura e poi potrà godersi queste vacanze estive con il suo fidanzato Bastian.