Ilary Blasi, la rivelazione sui figli. La separazione tra la conduttrice e Francesco Totti è stata fin da subito chiacchieratissima. Effettivamente non poteva che andare così: nessuno avrebbe mai pensato che la coppia sarebbe un giorno arrivata al capolinea della relazione. E fino ad oggi la vicenda continua a essere tra le più chiacchierate, densa di dettagli che sono venuti alla luce dopo la distribuzione del docufilm di Ilary Blasi su Netflix con titolo “Unica”. E dopo il polverone sollevato inevitabilmente in seguito ai racconti della conduttrice, oggi anche la rivelazione sui figli: come hanno reagito alle verità della madre?

Ilary Blasi rivela come hanno reagito i figli dopo il docufilm “Unica”. Un appuntamento attesissimo quello nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. Così l’amica e collega Ilary Blasi ha aggiunto qualche dettaglio in più davanti alle telecamere di Verissimo, rivelando al pubblico la reazione dei figli in seguito all’uscita del docufilm in cui la conduttrice ha parlato dell’ex marito.

Leggi anche: “L’avete notato anche voi?!”. Ilary Blasi e Bastian in vacanza, ma tutti fanno caso a quel dettaglio pazzesco





Ilary Blasi rivela come hanno reagito i figli dopo il docufilm “Unica”. Tutti i dettagli davanti alle telecamere di Verissimo

E a proposito del rapporto tra lei e Francesco Totti, Ilary Blasi ha sottolineato: “È sempre stato geloso. Ma io ora non me la sento di paragonare questa cosa alla parola patriarcato. È il padre dei miei figli e lo sarà per sempre. Io credo che era confuso, spaventato anche lui. Era una via di fuga più facile. Ma nulla a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni”, ha sottolineato Ilary Blasi.

E ancora: “Ho sempre cercato un dialogo, se ci fosse stata una speranza io ci avrei provato a salvare il matrimonio. Ho fatto tutto quello che una moglie e una madre dovrebbe provare a fare. Forse non è bastato”, confessa Ilary. La conduttrice ha poi proseguito nel racconto rispondendo alla domanda di Silvia Toffanin su come avessero reagito i figli dopo l’uscita del documentario.

Ilary Blasi ha affermato che la figlia Chanel avrebbe subito provveduto a riportare sui social la scritta: “Sono fiera di te, ti amo”, per poi aggiungere: “I nostri figli hanno visto il documentario, gliel’ho detto due giorni prima e li ho lasciati liberi di scegliere. ‘Se lo volete guardare sapete dove trovarlo, prendetevi il vostro tempo’. Di fatto loro quella storia la conoscevano, non si tratta di scherarsi, non si sceglie tra mamma e papà. L’importante è che abbiano la situazione chiara, ovviamente hanno vissuto tutto il terremoto, fa parte di un divorzio”.