Ilary Blasi, colpo di scena con Bastian Muller. Negli ultimi giorni si è molto parlato del documentario “Unica” appena trasmesso da Netflix nel quale la conduttrice ripercorre le tappe della fine della storia con Francesco Totti. Ci sono accuse pesanti alle quali lo stesso giocatore della Roma ha preferito non rispondere, dichiarando: “Può dire e fare quello che vuole”. Poi c’è stata la reazione di Noemi Bocchi, attuale compagna del Pupone.

Secondo quanto affermato da Ilary Blasi, Francesco Totti avrebbe intrapreso la relazione con la Bocchi proprio durante il periodo del matrimonio. Noemi ha risposto con una frase sui social: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”. Oltre a ciò in tanti sono curiosi di sapere come stanno andando le cose tra Ilary e Bastian Muller. Le ultime voci avevano parlato di una clamorosa rottura, ma le cose non stanno esattamente così, come dimostrato da un dettaglio svelato tra le story del profilo Instagram della showgirl.

La foto di Ilary e il dettaglio che tutti notano

Ilary Blasi ha deciso di fare un viaggio con la piccola Isabel. Al loro fianco c’è anche Bastian Muller, dunque non c’è nessuna crisi tra i due che infatti si abbracciano mentre trascorrono una rilassante vacanza insieme. Proprio oggi, domenica 3 dicembre, su Canale 5 andrà in onda la puntata speciale di Verissimo con l’intervista proprio di Ilary. E sembra che le foto pubblicate su Instagram dalla conduttrice siano una sorta di annuncio.

In una delle foto vediamo Ilary addentare un hamburger e quello che molti hanno notato è il fantastico anello che la Blasi porta al dito. Sull’anulare sinistro spicca un grande brillante che sembra proprio il classico simbolo di fidanzamento. Poi c’è la foto in cui Bastian e Ilary, entrambi in maglione grigio, sono avvinghiati l’uno all’altra. Insomma, più chiaro di così…

Nonostante Bastian Muller viva in Germania dove Ilary Blasi lo raggiunge di tanto in tanto, sembra proprio che storia tra i due stia procedendo bene. Nella foto Ilary sembra non curarsi dell’anello, come se non volesse farlo vedere. Ma l’anello si vede eccome, impossibile non notarlo. Dunque, il fidanzamento è cosa fatta? Ci sarà l’annnuncio? Chissà, intanto loro due sembrano più innamorati che mai…

