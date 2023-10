Ormai sembra che tutti lo abbiano capito, sebbene da parte sua non siano arrivate indicazioni certe. Ilary Blasi e il suo fidanzato Bastian Muller potrebbero aver preso una decisione importante, alla luce di quanto è stato possibile vedere in questi giorni e anche nelle ultime ore. Ci sono delle foto che sembra possano chiarire definitivamente la questione privata della conduttrice tv, che ricordiamo è anche alle prese con il divorzio da Francesco Totti.

Ilary Blasi è stata vista sorridente sui social nella giornata del 22 ottobre, ma solo ora si è scoperto cosa starebbe succedendo col fidanzato Bastian. Tante persone sono state al suo fianco nelle scorse ore e alla fine anche gli stessi fan della donna hanno fatto un bilancio. Il punto della situazione pare essere abbastanza lineare e non è da escludere nemmeno qualche dichiarazione ufficiale della presentatrice tra non molto.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian avrebbero preso una decisione

Il sito Today ha voluto far notare ai suoi lettori che Ilary Blasi e il fidanzato Bastian starebbero in una situazione tutt’altro che felice. Anche se, ribadiamo ancora una volta, entrambi non abbiano ancora detto nulla a tal proposito, ci sono degli indizi significativi che fanno ipotizzare la nascita di qualche problema. E non sappiamo se si tratti di qualcosa di temporaneo o se siamo in presenza di una situazione compromessa.

Ilary e Bastian potrebbero essere in crisi o addirittura essersi lasciati, stando a quanto ha fatto osservare Today. Da settimane non lo vediamo più sul profilo Instagram di lei e nelle ultime ore la conduttrice Mediaset si è fatta vedere in compagnia dei figli Chanel e Cristian, con il rispettivo e la rispettiva fidanzata al seguito, nonché con Isabel e gli amici dei ragazzi. Ma di lui non c’era affatto traccia durante la visita al Museum of Dreamers di Roma, ma anche nelle giornate precedenti.

Ilary Blasi si è scattata una foto, mentre dietro di lei c’era la scritta: “I tuoi sogni ti stanno chiamando“. E c’è chi l’ha vista come una risposta implicita a Bastian, segnale di una rottura. Non sappiamo che fine abbia fatto il tedesco, vedremo se sarà lei a fornire chiarimenti.