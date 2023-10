Non c’è pace per Ilary Blasi, già alle prese con problemi personali legati alla separazione da Francesco Totti. Adesso la brutta notizia giungerebbe anche dal mondo della televisione, infatti una collega sarebbe pronta a scipparle il posto. Nonostante le rassicurazioni dell’altra donna, che non vorrebbe rovinare la carriera dell’ex moglie di Er Pupone, le sue dichiarazioni sono comunque molto chiare e nella sua mente ha un obiettivo ambizioso da raggiungere.

Ilary Blasi non ha commentato questa brutta notizia, anche perché non c’è ancora nulla di ufficiale. Ma quest’altra presentatrice che ha voluto dire la sua sta allarmando i fan della conduttrice Mediaset. Saranno proprio i vertici del Biscione ad avere l’ultima parola, ma certamente c’è una possibile rivale per lei e la situazione potrebbe mutare da un momento all’altro. Anche perché spesso si era parlato della mancata riconferma di Ilary.

Ilary Blasi, brutta notizia: “Una collega le ruberebbe il posto”

Nelle scorse ore è uscita un’intervista di questa conduttrice, che si è soffermata su Ilary Blasi e in particolare sull’Isola dei Famosi. La brutta notizia per la fidanzata di Bastian emergerebbe proprio sul reality show di Canale 5, che dovrebbe andare in onda nel 2024. La sua conferma alla guida del programma non c’è ancora stata ed ecco che potrebbe inserirsi la collega nella corsa, visto che ha manifestato la grande voglia di fare questa conduzione.

A preoccupare il pubblico di Ilary Blasi le parole di Arianna David, che al magazine Vero ha esclamato: “Mi piacerebbe avere la conduzione di un reality come L’Isola dei Famosi. Con questo mi auguro comunque che Ilary Blasi lo conduca per altri dieci anni, non vorrei mai togliere il lavoro a nessuno“. Eppure, dato il mistero intorno alla trasmissione, non è da escludere che Pier Silvio Berlusconi possa davvero tenerla in considerazione.

Arianna David, 50 anni, è presentatrice tv nonché attrice ed ex modella. Nel 1993, parliamo quindi di 30 anni fa, ha vinto Miss Italia. Lei nell’anno in corso è stata protagonista come opinionista di Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque e in passato lo è stata anche in altri programmi, come quelli di Barbara D’Urso.