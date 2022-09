Il tatuaggio di Manuel Vallicella. La morte dell’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne ha convolto il mondo della tv e in particolare gli appassionati del dating show. Nel 2016 il giovane aveva conquistato il pubblico di Uomini e Donne Trono Classico durante il corteggiamenti di Ludovica Valli, che alla fine del suo percorso nel dating show aveva scelto Fabio Ferrara. Nel corso del programma condotto da Maria De Filippi, Manuel Vallicella, appassionato di tatuaggi, si era distinto per il suo carattere dolce e riservato e grazie al suo carattere era stato richiesto sul trono. Maria De Filippi lo aveva richiamato in studio ma dopo poco aveva deciso di abbandonare.

“Non sono la persona adatta per stare qui e ho bisogno di trovare la mia serenità con le persone che mi vogliono bene”. Il ragazzo si era scusato anche con le sue corteggiatrici: “Loro non c’entrano niente, il problema sono io”, aveva raccontato Manuel Valliccella nello studio di UeD, che in quel periodo doveva fare i conti anche con la madre, purtroppo morta tre anni fa dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il 21 settembre è arrivata la terribile notizia della sua scomparsa.

Leggi anche: “Ora mette i brividi”. Morte Manuel Vallicella, l’ultima foto e il dettaglio choc sull’ex UeD





Il tatuaggio di Manuel Vallicella: il significato

Dopo l’esperienza a UeD Manuel Vallicella aveva aperto uno studio di tatuaggi e aveva abbandonato il mondo della tv. Nonostante l’oblio molti erano rimasti affezionati a quel giovane dal cuore d’oro. La notizia della scomparsa è stata data da Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amico dell’ex volto di Uomini e Donne, il quale aveva dichiarato al sito Biccy che l’ex tronista si è tolto volontariamente la vita, versione confermata anche da Amedeo Venza.

Tramite un post Instagram, l’influencer aveva confermato la morte di Manuel Vallicella: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”. Amedeo Venza ha parlato dei numerosi tatuaggi che Manuel Vallicella aveva sul suo corpo.

In particolare ha parlato del tatuaggio che Manuel Vallicella aveva sugli occhi: la scritta ‘Game over’. Lo stesso Manuel lo aveva raccontato durante una puntata di Uomini e Donne. “Ricordo che si sedette e qualcuno gli chiese cosa ci fosse scritto sugli occhi. -ha scritto Amedeo Venza – Lui rispose: Game Over. Così quando morirò, tutti potranno leggerlo”. A risentire quelle parole oggi vengono i brividi.