Il gesto di Urtis per Manuel e Lulù. La storia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ha fatto chiacchierare fin dall’inizio, quando la principessa ha tentato in ogni modo – poi riuscendoci – a conquistare il nuotatore romano. Nella casa i due si sono giurati amore eterno e anche finito il reality la loro relazione sembrava resistere a gossip e critiche.

Tutto è cambiato a fine aprile 2022, quando Manuel Bortuzzo ha rilasciato un comunicato all’Ansa nel quale ha annunciato la fine della relazione con Lulù Selassié. Una notizia che ha lasciato senza parole la stessa princess, che poi ha svelato di aver saputo di essere stata lasciata proprio dal comunicato stampa.





Il gesto di Giacomo Urtis per Manuel e Lulù

“In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto e amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF Vip rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”, aveva scritto Manuel Bortuzzo nel comunicato diffuso dall’agenzia.

Da lì una serie di accuse e voci sul motivo della fine della loro relazione. Come l’intromissione da parte del padre di Bortuzzo che non avrebbe mai accettato Lulù o, come spifferato da qualche ‘beninformato’, il comportamento ossessivo della Selassiè verso il suo fidanzato. Nonostante siano passati ormai tre mesi, ora salta fuori una nuova notizia sull’ex coppia, in particolare del gesto di Giacomo Urtis per Manuel e Lulù.

Il gesto di Giacomo Urtis per Manuel e Lulù è una canzone. Proprio così, il chirurgo dei vip ed ex concorrente del GF Vip 6 – che nella casa ha vissuto l’amore dei due – ha scritto il brano Mami Linda ispirandosi proprio alla storia d’amore tra Bortuzzo e la Selassié. Come suggerisce lo stesso Urtis in una Instagram Story, basta fare attenzione alle parole per capire: “Per colpa della gente che mette veleno, non siamo più in grado di dirci ti amo. Ma chi se ne frega, ma chi se ne frega io e te questa notte nudi sotto la luna piena”, è una parte del brano che Urtis canta insieme ad Ardi.

