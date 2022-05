Lulù Selassié torna a parlare nuovamente della sua storia d’amore finita pochi giorni fa con Manuel Bortuzzo, l’ex fidanzato conosciuto durante la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La rottura tra i due è arrivata come un fulmine a ciel sereno, con un comunicato all’Ansa firmato da Manuel Bortuzzo.

“In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto e amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF Vip rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”, aveva scritto Manuel Bortuzzo.





In un’intervista rilasciata a Chi, Lulù Selassié ha svelato alcuni retroscena sull’addio di Manuel Bortuzzo. “L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti. Per i sentimenti che abbiamo provato è normale che io non vorrei che fosse così, però, purtroppo, per colpa di queste persone che si sono messe in mezzo – e non dovevano perché siamo due ragazzi di vent’anni – noi ci siamo allontanati e ci siamo lasciati”. Poi la conferma sull’addio deciso da Manuel, rivelando che poco dopo l’ex vippone l’ha anche bloccata su Whatsapp negandole un incontro a quattro occhi.

“Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, – le parole di Lulù Selassié a Chi – penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”.

“Dopo il comunicato dell’Ansa avrei voluto incontrarlo e invece cerano solo quelle parole nero su bianco. Dopo quello che abbiamo vissuto e quello che sognavamo di fare insieme speravo almeno in un confronto”, ha spiegato Lulù Selassié, parlando poi del confronto negato – Perché non abbiamo avuto un confronto? Non può, gli hanno detto di non farlo. Se ci fossimo visti sarebbe passato tutto, ci saremmo dati un bacio e saremmo tornati insieme. Un confronto con lui, sì, lo vorrei, io e lui da soli, guardandoci negli occhi come due persone che si sono amate. E che si amano ancora. anche se non staranno più insieme”.

Manuel Bortuzzo, “il gesto per la ex” poco dopo l’addio a Lulù Selassié