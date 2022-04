È stato Manuel Bortuzzo ad annunciare pubblicamente l’addio con Lulù Selassié. “In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”, il comunicato inoltrato anche all’Ansa.

“Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto e amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF Vip rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”, ha continuato Manuel Bortuzzo.





Manuel Bortuzzo, il gesto per la ex

La notizia della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è arrivata in modo totalmente inaspettato per i fan che credevano molto in questa coppia nata al reality show di Alfonso Signorini. Finito il percorso nella Casa lo sportivo e la princess erano anche andati subito a convivere e parlavano di progetti importanti come matrimonio e figli.

Ma soprattutto nei giorni antecedenti all’annuncio della fine di tutto avevano anche smentito in modo seccato le voci di crisi che li avevano letteralmente travolti. E da quando è uscito il comunicato di Manuel Bortuzzo, ovviamente, non si parla d’altro. Anche perché lui è stato subito ‘pizzicato’ in compagnia della ex fidanzata, Federica Pizzi.

Questo circo ha superato quello della chimica artistica#fairylu pic.twitter.com/qrVpYyGdaU — Tu Pozzu…dicere 🇺🇦 (@PozzuTu) April 29, 2022

Niente di compromettente, un semplice aperitivo al mare in compagnia di altri amici. E infatti i fan di Lulù Selassié avevano criticato più che altro la tempistica, visto che solo poche ore prima aveva rotto con lei. E ora il gesto social sempre del nuotatore che ha scatenato di nuovo l’esercito della princess: ha ricominciato a seguire la ex su Instagram.

