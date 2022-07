Viaggi a Roma sempre più frequenti durante l’estate, Ida Platano racconta la verità sulle voci del presunto nuovo compagno quando manca un mese al via di Uomini e Donne. In base alle indiscrezioni la prima puntata della nuova edizione dovrebbe andare in onda o il 12 o il 19 settembre. Quindi, alla fine dell’estate dovrebbero partire le registrazioni. Di Ida Platano, come di Gemma Galgani e di altri protagonisti, si è spesso parlato in queste settimane. Particolarmente dure le parole di un ex concorrente, Simone Virdis che ha sparato a zero sui di loro.



“Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore. Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a trovare la persona giusta. Alcuni dovrebbero metterli come opinionisti perché è palese che sono lì per creare contenuti per il programma. Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili perché il programma li tiene lì anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri”.





Ida Platano smentisce il flirt, per la dama nessun nuovo compagno



“Servono per creare contenuti. Loro possono fare ciò che vogliono a differenza degli altri. Gemma è la regina, Armando l’attore, Ida e Riccardo le prime donne come Beautiful. Non sono lì per cercare l’amore, vogliono solo stare in televisione. Ida e Riccardo non torneranno mai insieme, recitano come in una soap opera e andranno avanti, finché il programma accetterà questo. Altrimenti li avrebbero cacciati prima”.



Nelle scorse ore Ida Platano si era infuriata sui social: “Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio!”. Non è passata di certo inosservata la dura reazione di Ida Platano sui social, dopo aver fatto i conti con delle critiche eccessive. Ora, davanti alle insistenze dei fan, ha voluto rispondere a alle domande dei fan cominciando con dare un consiglio a quei follower che quasi quotidianamente la offendono per come è fatta fisicamente o per come si atteggia sui social network.



“Vedo che mi scrivete quasi sempre alle 5 o alle 7 del mattino. Ma perché non fare l’amore a quell’ora?”, ha detto la protagonista del format Mediset con tono provocatorio. “Fatelo se avete un fidanzato, un marito un compagno”, ha aggiunto la ex di Riccardo sempre sul web. In risposta a chi le ha suggerito di non dare spazio a chi la critica e ad impiegare il suo tempo libero in altro modo, Ida ha detto: “Io lo faccio eccome, visto che non ho nessuno e non posso fare niente”.

“È giusto che lo sappiate”. UeD: Ida Platano e Gemma Galgani, la scoperta sulle dame