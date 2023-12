Adesso Ida Platano siede sul trono a Uomini e Donne. Una “promozione” che non si era mai vista prima nel dating show di Maria De Filippi, dove tra l’altro da anni ormai sono più che altro i giovanissimi a essere scelti per quel ruolo. Ovviamente la scelta ricaduta sulla dama di Brescia, da poco tornata single, ha scatenato una lunga serie di polemiche. Anche per via del fatto che a differenza di tutti gli altri a lei è concessa la possibilità di essere presente sui social.

Non solo con Storie e post sul suo privato, ma anche per dare seguito alla sua attività di influencer e dunque sponsorizzare i prodotti più vari. Da regolamento non era permesso, forse è stato cambiato. Ma nelle ultime ore Ida Platano è tornata a farsi vedere su Instagram per una brutta, bruttissima notizia ricevuta: un lutto che l’ha addolorata e che ha voluto rendere pubblico.

Ida Platano in lutto: “Non c’è più”

Dapprima l’attuale tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una Storia criptica. Il nome Amalia accompagnato da un cuore in frantumi su uno sfondo nero. Era facilmente intuibile, ma per saperne di più i suoi fan devono averla invasa di messaggi in direct, tanto che poco dopo ha registrato dei video.

La preoccupazione era dovuta anche al fatto che nell’ultima registrazione di UeD Ida Platano non era presente e nessuno ha dato spiegazioni. Né la conduttrice né i due opinionisti hanno commentato o fornito dettagli. Ora su Instagram ha deciso di intervenire lei stessa per fare chiarezza: “Mi avete chiesto in tanti chi è Amalia. Amalia non c’è più”, ha esordito.

“È una persona che purtroppo non ho potuto conoscere ma è come se l’avessi conosciuta, perché mi ha fatto sentire sempre il suo amore, il suo affetto, il suo calore. Tutti i mesi mi chiamava mi mandava anche doni per me e Samu ma non è quello, io mi sono sentita per tutti questi anni amata da lei. Adesso sono vicina alla sua famiglia“, ha concluso la tronista senza nascondere il suo dolore e la tristezza per questo addio.