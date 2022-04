A UeD i nervi sono spesso tesi in studio e infatti non c’è puntata senza almeno uno scontro di fuoco. Tra i più fumantini sicuramente Tina Cipollari, che dopo anni di lotta intestina con Gemma Galgani ora ha puntato un’altra dama, Pinuccia. Ma l’ultima feroce lite è stata con Ida Platano. Nel pomeriggio dell’8 aprile, dama e opinionista del programma di Maria De Filippi si sono ritrovate ai ferri corti.

Questioni di soldi. Tina Cipollari ha infatti messo in discussione il comportamento di Ida Platano evidenziando il fatto che, da quando è nel parterre femminile di UeD ha ottenuto dei vantaggi dal punto di vista economico grazie alle sponsorizzazioni di prodotti sui social. Insomma, è diventata un’influencer.





Ida Platano, scontro con Tina Cipollari a UeD

“Pure tu potresti stare qua per pubblicizzare prodotti, dato che guadagni bei soldini – ha attaccato la Vamp di UeD – Quando fai le sponsorizzazioni guadagni bene”. E ancora, sempre rivolgendosi a Ida Platano ma con riferimento al suo percorso nel dating show: “È credibile una che si innamora ogni venti giorni?”.

Accuse, queste, che hanno scatenato la furia di Ida Platano. La dama di Brescia che da poco ha ritrovato in studio il suo ex Riccardo Guarnieri, ha provato a difendersi, assicurando di non aver mai sfruttato la popolarità della trasmissione di Maria De Filippi per il cosiddetto business: ”Non ho mai usato il programma per uno scopo economico, io non ho bisogno di niente. Sono le aziende che ti contattano. Io non ho bisogno di niente”.

“Io non ti permetto. Io mi sono mantenuta sempre da sola e non ho avuto bisogno di nessuno”, ha subito replicato Ida Platano, che ha anche ribadito di non aver “mai preso in giro nessuna di queste persone”. Discorsi che però non hanno convinto a pieno Tina Cipollari, che resta quindi curiosa di sapere perché la dama abbia ceduto al fascino delle sponsorizzazioni social se non ne ha necessità.

