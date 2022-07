Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la scoperta estiva cambia tutto per il pubblico di UeD

Novità su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che prima di Uomini e Donne sono stati beccati da alcuni fan ma sono anche stati loro stessi a mostrarsi in un modo particolare. E ora non ci sono dubbi sul loro legame, alla luce di queste notizie riportate dettagliatamente dal sito Blasting News. Siamo ancora in piena estate ed è ancora abbastanza lontano il ritorno nello studio di Maria De Filippi. Quindi, la dama e il cavaliere hanno confermato di essere attivi e hanno fatto sapere cosa sta succedendo in questi giorni.

I loro seguaci presumibilmente si aspettavano qualcosa di più positivo, ma è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza speranza. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati avvistati in un modo, che ha reso triste tutti. Nei giorni scorsi lei aveva detto: “Mi è capitato di amare tanto e dare tanto. Così tanto da dimenticarmi di me, mi sono sentita sbagliata. Ho permesso che mi facessero sentire così. Ho elemosinato amore e attenzioni. Ho scelto me”. Ma vediamo ora cosa è capitato.





Ida Platano e Riccardo Guarnieri, vacanze separate

Nelle ultime ore Ida Platano e Riccardo Guarnieri, stando al racconto di Blasting News, avevano fatto entusiasmare involontariamente alcuni utenti. Hanno entrambi fatto vedere di essere felicemente al mare. E subito c’è chi ha pensato che ci fosse stato un importante riavvicinamento e la decisione comune di passare insieme questi ultimi giorni di luglio. Ma successivamente tutto è sembrato più chiaro e la verità dei fatti è venuta a galla, deludendo tantissima gente.

Infatti, è emerso che il mare scelto da Ida Platano e Riccardo Guarnieri non era affatto lo stesso. Anzi, si trovavano proprio in due regioni differenti e quindi le loro vacanze le hanno trascorse in maniera separata. La dama di UeD è stata in Calabria in compagnia del figlio Samuele, mentre lui ha scelto la Puglia e in particolare il comune di Manduria, situato in provincia di Taranto. Nessuna reunion, quindi bisognerà attendere settembre per capire se i due a Canale 5 potranno ritornare a parlarsi come prima.

Comunque c’è chi sia convinto che Riccardo possa non prendere parte alla prossima stagione di Uomini e Donne. Dopo qualche giorno dalla fine del programma Riccardo venne subito beccato in compagnia di una dama misteriosa. La stessa con cui, qualche settimana dopo, Riccardo sarebbe stato beccato anche in altre occasioni. Pare che la redazione del programma di Maria De Filippi non avrebbe gradito tale atteggiamento.

