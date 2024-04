Nuova puntata dell’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Lunedì 22 aprile la conduttrice ha aperto l’appuntamento con il reality spiegando: “Le critiche, quando sono costruttive, per una che è alle prime armi come me, sono consigli da tesaurizzare”. Tante novità e colpi di scena, con una punizione che ha gelato i concorrenti in gara.

È stato anche il momento del risultato del televoto aperto la scorsa settimana tra Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci. I naufraghi hanno aspettato il verdetto su una barca e il pubblico a casa ha deciso che il naufrago che ha dovuto lasciare il reality è Maitè Yanes.

Isola dei Famosi 2024, la punizione del fuoco dopo il furto del cibo

Ovviamente un tema caldo della puntata andata in onda il 22 aprile è stato il mistero del cibo trafugato a un cameraman, con Pietro che è stato punito per 5 giorni . gli sono state dimezzate le porzioni – insieme alla contessa Alvina e Khady, le quali hanno ammesso di aver ricevuto del riso.

Durante la puntata sono venuti a galla nuovi dettagli e infatti pare che altre 2 o 3 persone abbiano trasgredito alle regole dell’Isola dei Famosi. Nessuno ha confessato di aver rubato il cestino mostrato nell’immagine in diretta e a questo punto Vladimir Luxuria ha deciso di dare una punizione esemplare a tutti, facendo spegnere il fuoco acceso sulla spiaggia da Edoardo Stoppa.

Al ritorno in Playa, i naufraghi troveranno il fuoco spento! #Isola pic.twitter.com/Rn03RiUFJz — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2024

I naufraghi sono sconvolti, in particolar modo Matilde Brandi, che scoppia in lacrime per la punizione data da Vladimir Luxuria. Ora i tre naufraghi dovranno vivere con le porzioni del cibo ridotte e senza fuoco, grande aiuto nella vita sull’Isola dei Famosi.