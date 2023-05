Helena Prestes in lacrime all’Isola dei Famosi 2023. Lo sapeva che sarebbe successo ma le lacrime hanno comunque preso il sopravvento quanto è arrivato il momento. Lo abbiamo visto nel daytime del reality show di Ilary Blasi andato in onda nel pomeriggio di mercoledì 24 maggio, insieme a un’altra scena che vede invece protagonista Corinne Cléry, che a differenza della modella abita ancora Playa Tosta. Lì ha avuto luogo una brutta discussione tra l’attrice e altri naufraghi. Motivo?

Volevano il suo panno per costruire un riparo in caso di pioggia. “Che io adesso debba rinunciare a una cosa quando magari uno non rinuncia alla maschera… Loro non hanno rinunciato alla zattera… Quella era di Marco, punto e a capo. Dai, mi sembra strano. Non mi piaceva il modo in cui davano per scontato che potevano prendersi il telo che avevo da 5 settimane. C’è modo e modo”, la replica di Corinne.

Helena Prestes in lacrime all’Isola dei Famosi 2023

Helena Prestes è stata ‘esiliata’ sulla cosiddetta isola di Sant’Elena e quando è arrivato il momento di salutare l’amica è scoppiata a piangere. Chi ha seguito l’ultima diretta sa bene che Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7, ha fatto una sorpresa alla naufraga. E ha anche potuto trascorrere una notte sull’isola.

“Voglio ringraziare questa vita, negli ultimi due anni. Mi ha portato Nikita, una persona che mi guarda negli occhi e mi conosce. Sa la parte più bella di me. Non mi ha mai mollato nonostante i miei momenti difficili, come questo. Mi ha dato tanta forza”, ha detto la concorrente dell’Isola dei Famosi tristissima e in lacrime per questo arrivederci.

"Nikita è un'amica per la vita", Helena e Nikita sono costrette a salutarsi 🥺❤️‍🩹 #Isola pic.twitter.com/cZO0JOx30i — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2023

Poi, prima che Nikita Pelizon salisse sul barchino, le due amiche si sono abbracciate forte, e si sono promesse di essere forti a vicenda. “Spacca”, hanno urlato all’unisono. Poi l’ospite ha lasciato la spiaggia. Dopo la vincitrice dell’ultimo GF Vip chi sbarcherà in Honduras per dare supporto ai naufraghi? Lo sapremo nei prossimi giorni.