Isola dei Famosi 2023, presto potrebbe esserci un altro addio: dopo Paolo Noise, costretto a mollare per problemi di salute, sembra che anche un altro naufrago sti pensando di lasciare l’Honduras. La confessione non è arrivata apertamente ma le sue parole sono sintomo di un disagio profondo. Ha confessato tutto ad un nuovo naufrago, allo schermitore Aldo Montano ormai presenza fissa nei reality dopo l’esperienza dello scorso anno nella casa del GF Vip 6 dove, tra le altre cose, fu protagonista di un accesa lite con Alex Belli.

A Montano il naufrago ha confidato le difficoltà degli ultimi giorni: “Purtroppo è dura. Stasera mi manca molto perché questa spiaggia nuova, con un tramonto straordinario, a lui sarebbe piaciuta. Avrei voluto esplorare questo posto insieme a lui”. Parole che ha pronunciato con le lacrime agli occhi e, a quanto pare, tanto dolore nel cuore.





Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli in profonda crisi

A parlare così è Marco Mazzoli, che non ha ancora digerito l’addio di Paolo Noise: “Se ripenso al momento in cui mi ha chiesto esplicitamente di arrivare fino alla fine e di vincere, sia per lui che per lo Zoo, mi viene da piangere di nuovo”. “Mi hai fatto venire qui e ora mi lasci da solo?” aveva detto in lacrime Mazzoli. “Tira fuori i cog**i e vinci per me. Fallo per noi”, aveva risposto Paolo Noise. Non è il primo sfogo di Marco Mazzoli.

Durante la notte post addio di Paolo Noise, Marco Mazzoli aveva sparato a zero su alcuni naufraghi. “Io non sopporto la falsità e qui ce n’è tanta. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa? […] Io mi sono anche stufato. Sono qui per i soldi sperando che un giorno diventeranno qualcuno”. “E tu? Perché ogni tanto vedo che stai con gli altri a parlare. Ma sì anche con Lo Cicero, vedo che state spesso in acqua a parlottare”.

Poi aveva attaccato Fabio Ricci: “Ho litigato con Sampei. Ma come chi? Lui che pensa solo alla pesca. Quello se l’è legata al dito perché l’ho nominato”. Ma si può mettere il muso perché uno ti nomina? Siamo qui per giocare e lui non l’ha capito. Io non ho bisogno di far vedere nulla a nessuno. A chi devo dimostrare qualcosa? Dai è stato di un pesante assurdo. Mi nominasse, ma che cao me ne frega”.