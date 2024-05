Tutti i favori del pronostico sono per lui, Petit è il favorito alla vittoria finale di Amici 23. Sarà lui a sollevare la coppa del “serale” della storica trasmissione Mediaset? Lo sapremo sabato 18 maggio. Frattanto, per chi si fosse perso le sue esibizioni, il 18enne Salvatore Moccia in arte Petit (piccolo in francese: sua nonna era francese) con la sua abilità nel fondere diverse lingue e dialetti nelle sue canzoni – tra cui il romano, il napoletano, l’italiano, l’inglese e il francese – ha stregato la giuria. In finale dovrà vedersela con gli altri qualificati: i ballerini Dustin Taylor e Marisol Castellanos e i cantanti Holden, Mida e Sarah.





La squadra di Zerbi e Celentano

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci hanno visto lungo e hanno voluto subito il giovane rapper nella loro squadra, che si è qualificata in blocco per la finale. Una curiosità: Salvatore in arte Petit è il nipote dell’attrice Nadia Rinaldi. Ma non divaghiamo, e chiediamoci, come fa Novella 2000, se Petit ha meritato sin qui al punto da poter aggiudicarsi la vittoria finale.

La crescita costante di Sarah

Novella 2000 non nasconde le proprie simpatie per l’altra cantante finalista, Sarah, al secolo Sarah Toscano, per la sua dedizione e la crescita costante: un grande miglioramento giorno dopo giorno. Assieme a Mida, è la cantante del team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Un talento grezzo che, nel corso delle puntate, è notevolmente maturato. Ecco perché in molti vedrebbero lei come vincitrice. Dunque, preferite premiare un talento naturale o il duro lavoro per affermarsi? Lo chiediamo proprio a voi, considerando che sarà il pubblico a determinare il trionfatore con il televoto.

Appuntamento in finale

I talenti delle due squadre, quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, daranno vita sicuramente a uno spettacolo bellissimo, conapevoli che storicamente il talent-show condotta da Maria De Filippi rappresenta un grande trampolino di lancio per i giovani artisti italiani.