Lunedì 25 marzo 2024 verrà proclamato il vincitore di questa edizione del Grande Fratello. Iniziato l’11 settembre dello scorso anno, il reality show condotto da Alfonso Signorini con il volto del Tg5 Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia Valerio, alla postazione social per commentare gli umori dei telespettatori, chiuderà i battenti questa sera.

Cinque i finalisti che si contendono la vittoria dell’edizione che ha riportato nella casa più spiata d’Italia i nip, ovvero le persone non famose. Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli sono già in finale, mentre questa sera a loro si aggiungerà come sesto e ultimo uno tra Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti.

Leggi anche: “È finita”. Grande Fratello, la confessione rimbalza dalle confidenze tra Letizia e Beatrice





Grande Fratello, chi vince il Grande Fratello

Beatrice Luzzi è uscita immune in ben 111 nomination e qualche settimana fa è stata nominata prima finalista del Grande Fratello raccogliendo oltre il 60% delle preferenze del pubblico a casa. Rosy Chin è riuscita ad arrivare in finale dopo lo scontro diretto contro Letizia Petris, poi è stata la volta di Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli. Come detto, questa sera ci saranno altri due eliminazioni e la nomina dell’ultimo finalista.

A tarda notte ci sarà la proclamazione del vincitore dl Grande Fratello. Ma chi sarà a portare a casa la vittoria? Gli ultimi pronostici sono concordi sul fatto che a vincere questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sarà Beatrice Luzzi. L’attrice è in testa ai sondaggi con oltre il 60% delle preferenze del pubblico a casa, seguita da Perla Vatiero con una percentuale del 16% circa di voti dei telespettatori.

Poche chance invece Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Greta Rossetti, Letizia Petris o Sergio D’Ottavi. Ricordiamo che Beatrice Luzzi è la concorrente che ha avuto più nomination e vittorie al televoto di tutta la storia del reality show di Canale 5 e ha anche ottenuto la percentuale più alta nel televoto che l’ha portata in finale. La Luzzi ha superato il 60% delle preferenze battendo il precedente record, quello di Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello 7. Per questo motivo sembra proprio che la sua vittoria sia scontata.