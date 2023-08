Temptation Island 2023 è finito e anche quest’anno, dopo 12 mesi di stop, è arrivato il momento della conclusione del viaggio nei sentimenti. Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 31 luglio, i veri protagonisti sono stati sentimenti. Nell’ultima puntata del docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ci sono stati gli ultimi due falò di confronto veramente pesanti.

Tra le ultime coppie quella formata da Ale e Federico. “Federico non mi dà nessuna stabilità. Vogliamo cose diverse. Questa è la nostra ultima occasione. O ci sposiamo o ci lasciamo”, aveva detto Ale durante la presentazione di Temptation Island. Lui, invece, aveva una visione completamente diversa: “Non si possono volere cose più differenti di così: non sposarsi, voglio assolutamente sposarmi”.

Ale di Temptation Island cede ai ritocchini

Ale e Federico hanno lasciato Temptation Island da separati e a un mese di distanza dall’uscita dal programma hanno confermato la loro decisione. Ale e Federico non stanno più insieme. “Dopo 3 anni di relazioni pensavo che il confronto faccia a faccia fosse scontato”, ha detto Alessia. Federico ha parlato della fine della sua storia e spera che Ale trovi qualcuno che la apprezzi.

Alessia Ligotti è nata a Trieste nel 1992 e ha partecipato a Temptation Island 2023 insieme al fidanzato Federico. Come detto, concluso il viaggio nei sentimenti, la protagonista del reality show ha lasciato il villaggio da sola. A Temptation Island Alessia ha intrecciato un bel rapporto con il tentatore Lollo, ma tra i due non c’è stato niente. A colpire, però, è stato il nuovo look dell’ex protagonista della reality show di Canale 5.

Alessia si è mostrata sui social completamente diversa da quella che tutti abbiamo conosciuto durante l’esperienza a Temptation Island. L’ex protagonista del reality show ha scurito i capelli e sono evidenti alcuni ritocchini estetici come il filler alle labbra e molto probabilmente anche al naso. Non potevano mancare i commenti social: “Già siamo passati al filler? Il codice sconto quanto?”, “Già ha cambiato i connotati”, “È trasut ca parev Ugly betty è uscita che sembra Katy Perry”, “Comunque Temptation non serve per capire l’amore ma più per i ritocchi post programma. Finiscono tutte così bah”.