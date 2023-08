A Temptation Island la tentatrice Greta Rossetti è diventata una delle protagoniste, dopo essersi avvicinata al concorrente Mirko. I due ora stanno insieme, dopo che lui ha rotto con Perla, ma adesso a fare rumore è la notizia di un presunto flirt con un attore italiano. Una vera e propria bomba gossip, che sta ovviamente lasciando senza fiato i telespettatori. A lei è stata appioppata anche un’altra relazione con un ex Uomini e Donne, che non ha trovato ancora conferme.

Quindi, l’ex single di Temptation Island avrebbe avuto una storia con uno dei più amati. Greta Rossetti, ben prima che potesse conoscere Mirko, avrebbe avuto questo flirt con un attore. Quest’ultimo è stato più che apprezzato soprattutto in un film offerto dalla piattaforma Netflix. A dare queste informazioni sulla ragazza sono stati due tra i maggiori esperti di gossip presenti in Italia, ovvero Deianira Marzano ed Amedeo Venza.

Leggi anche: “Quella lasciata a Temptation Island”. Uomini e Donne, la nuova tronista arriva dal falò dell’addio





Temptation Island, Greta di Mirko avrebbe avuto un flirt con un attore

Prima di dirvi chi è quest’uomo che avrebbe fatto perdere la testa in passato a lei, sulla tentatrice di Temptation Island Greta, neo fidanzata di Mirko, è stato rivelato che avrebbe avuto un flirt con un attore bellissimo. Chissà se l’avrà raccontato al concorrente del reality show di Filippo Bisciglia, sempre se fosse vero. Ma è stato anche detto che lei avrebbe avuto una conoscenza con Eugenio Colombo: “Greta veniva dal mio stesso parrucchiere e diceva che aveva avuto la storia con Eugenio solo perché così aveva visibilità”.

E ancora: “E si sarebbe fatta strada nel mondo dello spettacolo, quello che lei desiderava. In pratica lo usava per questo motivo, e disse anche che per lei lui era grande e con una famiglia alle spalle, quindi figurati se ci avrebbe mai fatto qualcosa di serio”. Ma secondo quanto detto a Deianira Marzano e Amedeo Venza, Greta di Temptation sarebbe stata pure con Michele Morrone: “Mia sorella, che fa la truccatrice, mesi fa truccò la mamma di Greta. Lei non faceva altro che parlare della figlia e vantandosi dei suoi flirt, del fatto che fosse stata con Michele Morrone, che erano andate anche a casa sua ospiti“.

Morrone, classe 1990, ha recitato tre anni fa nel film 365 giorni. Per quanto concerne la vita privata, nel 2014 è unito in matrimonio con la stilista originaria del Libano, Rouba Saadeh. Dall’unione sono nati due figli, ma cinque anni fa c’è stata la separazione. E chissà se vorrà intervenire su queste voci, riguardanti lui e Greta Rossetti.