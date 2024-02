Ancora ansia e preoccupazione nella casa del Grande Fratello a causa di un nuovo malore per Giuseppe Garibaldi. Dopo quello della scorsa settimana, il concorrente calabrese si è sentito male nuovamente allarmando i suoi coinquilini e il pubblico a casa. A dare l’allarme Grecia Colmenares, che parlando con Stefano Miele ha sentito degli strani rumori dal bagno: “C’è qualcuno in bagno che vomita”, ha detto l’attrice.

“Vai a controllare”, ha chiesto ancora Grecia Colmenares. A questo punto Stefano si è avvicinato al bagno e ha capito che dentro c’era Giuseppe Garibaldi, così è andato ad avvisare Anita e poi Beatrice ha avvisato il resto della casa.

La scorsa settimana Giuseppe Garibaldi aveva avuto bisogno di un ricovero in ospedale con una serie di accertamenti e cure del caso. Poi tornato al Grande Fratello e aveva spiegato cosa era successo in diretta su Canale 5 con lo stesso Alfonso Signorini. ieri il concorrente ha avuto un altro malore e si è chiuso in bagno a vomitare.

Come accaduto per l’altro malore, anche questa volta l’account social del Grande Fratello è rimasto in silenzio fino alle dieci di notte inoltrate, quando la produzione ha fatto sapere che Giuseppe Garibaldi aveva lasciato nuovamente il reality per dei controlli medici. Nella casa regnava l’ansia per il concorrente e nessuno ha potuto parlare apertamente delle condizioni di salute del concorrente.

Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. #GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 13, 2024

"Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. #GrandeFratello", si legge nel post pubblicato dall'account ufficiale del reality show alle 22:19. È abbastanza chiaro che sia stato portato nuovamente in ospedale per dei nuovi accertamenti. Tanti i commenti al post: "Per motivi di salute, certificati da un medico, non può esistere alcuna penale. Sarebbe comunque bene che Giuseppe pensasse seriamente a curarsi prima che rientrare e se proprio fosse necessario abbandonare che lo facesse. La vita è una".