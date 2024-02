Paura la scorsa settimana nella casa del Grande Fratello per lo stato di salute di Giuseppe Garibaldi. Il concorrente si era accasciato a terra ed era stato soccorso e trasportato all’ospedale per una serie di accertamenti. Il malore aveva fatto spaventare tutti e anche il silenzio della produzione aveva allarmato i telespettatori. Dopo un giorno in ospedale e un post nell’account ufficiale del Grande Fratello che parlava di un malore del giovane, Giuseppe Garibaldi aveva fatto rientro in casa.

Giuseppe Garibaldi è tornato in gara come se niente fosse per la gioia dei suoi compagni e della produzione. Peccato però che dopo la puntata di ieri il concorrente calabrese si è sentito male nuovamente. Stefano e Grecia stavano parlando in camera, quando la l’attrice si è accorta che c’era qualcuno che stava vomitando in bagno.

Leggi anche: “Assurdo, soprattutto lei…”. Grande Fratello, Simona Tagli distrugge Perla e Greta





Grande Fratello, la reazione di Beatrice al malore di Garibaldi

“Oddio ma in bagno c’è qualcuno che non sta bene, sta vomitando“, ha detto per poi rivolsi agli autori. “Grande sorella in bagno stanno vomitando“. Stefano è corso in giardino per avvisare Anita Olivieri: “Amore ti devo parlare, ti devo dire una cosa, vieni un attimo, Giuseppe non sta bene“. Anche Beatrice Luzzi ha avvisato gli altri: “Ragazzi sta nuovamente male Giuseppe“.

A quanto pare Giuseppe Garibaldi si trova sotto osservazione medica all’interno di Cinecittà e in queste ore, nonostante gli screzi di questi mesi, Beatrice Luzzi ha chiesto a Letizia informazioni sullo stato di salute del giovane. In passato i due hanno avuto un flirt, ma dopo diversi tira e molla la loro storia si è chiusa in malo modo.

Beatrice che continua a preoccuparsi per Giuseppe sebbene lui stamattina le abbia ripetuto più volte di essersi sentito manipolato da lei, mi fa tenerezza. Perché dite quello che volete, ma a differenza di tanti altri, sa fermarsi e andare oltre il gioco.pic.twitter.com/sT26YKf6Jo — Martina 🍸 (@MartySorry) February 13, 2024

“Beatrice che continua a preoccuparsi per Giuseppe sebbene lui stamattina le abbia ripetuto più volte di essersi sentito manipolato da lei, mi fa tenerezza. Perché dite quello che volete, ma a differenza di tanti altri, sa fermarsi e andare oltre il gioco”, si legge a corredo di un video pubblicato su X dove si sente Beatrice chiedere informazioni su Garibaldi. “Ma perché Bea ha sempre voluto bene Giuseppe al dì là del gioco”, si legge su X. Nonostante le accuse pesanti fatte questa mattina da Giuseppe sull’uscita di Vittorio- secondo lui e Anita il modello è stato eliminato per colpa sua (Vittorio è stato nominato proprio da Giuseppe e Anita) – l’attrice si è mostrata molto preoccupata per lui.