Alessio Falsone e Anita Olivieri sono una delle coppie nate nella casa del Grande Fratello 2023. C’erano moltissimi pareri contrastanti in merito ai due concorrenti, soprattutto per i dubbi sollevati a causa della precedente relazione di Anita con il suo ex Edoardo, lasciato in diretta in una delle puntate andate. Però i due sono usciti dalla casa e a distanza di un paio di mesi la relazione tra i due va a gonfie vele.

“Ale è stato bravo con me, tutto qui. In un mese e mezzo mi ha dato e dimostrato quello che mi è mancato in anni”, aveva detto Anita lanciato una freccia all’ormai ex Edoardo. Poi aveva rivelato le più belle parole che lui le aveva dedicato: “Quella che mi ha fatto più effetto è stata ‘Tu sei il mio Grande Fratello’ o ‘Tu sei il mio significato’. È una cosa forte da dire e non è dovuta. Ho capito cosa intendesse dire… Comunque è un romanticone, mi ha detto una valanga di cose meravigliose”.

“È finita qui”. Grande Fratello, Anita lo annuncia due mesi dopo la fine del programma





Alessio Falsone del Grande Fratello, la trasformazione

In questi giorni la coppia sta trascorrendo qualche giorno di festa a Ibiza, isola famosa per la movida che ogni estate raccoglie milioni di turisti. E tra questi sono sbarcati anche Alessio Falsone, un’altra coppia nata sotto i riflettori di Cinecittà, Paolo Masella e Letizia Petris, e un’altra ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo.

Il gruppo si è fatto vedere sui social ma i fan di Alessio Falsone sono rimasti molto stupiti dalla foto che ha mostrato sul suo account Instagram. Si tratta di un selfie. L’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto le treccine ai capelli ed è irriconoscibile. Uno scatto che è stato postato anche su X e che è stato commentato da tantissime utenti.

comunque io non so per quale motivo ma non riesco più a vederlo bello pic.twitter.com/b7h9YG6rdY — nina (@seidormiente) May 23, 2024

“Comunque io non so per quale motivo ma non riesco più a vederlo bello”, si legge a corredo del post pubblicato da una utente sul X. “Io bello non l’ho mai visto … con quell’acconciatura poi non si può guardare”, “Perché in fondo non lo è mai stato ! Si era accecati dalla luce dei suoi denti”, scrive ironicamente un’altra utente di X. “Ma siamo sicuri sia lo stesso che abbiamo visto al gf??? Hanno cambiato i connotati a tutti???”, si chiede un’altra.