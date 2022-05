“Il cuore in pezzi”. Guillermo Mariotto in lacrime da Serena Bortone: “Non posso dimenticare”

Guillermo Mariotto piange a Oggi è un altro giorno. Il giudice di Ballando con le stelle è stato preso da un momento di sconforto ospite di Serena Bortone che, immediatamente, ha provato a consolarlo. Un lato nascosto questo del giudice che a Ballando è famoso per non avere peli sulla lingua. Sulla sua posizione nella trasmissione di Milly Carlucci aveva parlato nel corso di una lunga intervista a Novella 2000. Alla domanda se sia realmente o meno un giudice severo aveva risposto. “So di essere semplicemente obiettivo”.



Il giudice di Ballando con le stelle aveva poi spiegato che spesso si è autocensurato: “Dico molto meno di quello che penso…Mi censuro tanto!”. Precisando poi che tutti i suoi giudizi non sono mai stati condizionati dall’opinione dei telespettatori sui social: “Non sto dietro ai social, e quindi quello che dico lo dico perchè lo penso…”.

Guillermo Mariotto: età, (fidanzato?), vita privata. Chi è: la moda, l’arrivo in televisione e il successo del giudice-stilista di Ballando con le stelle





Guillermo Mariotto piange a Oggi è un altro giorno: cosa è successo



A scatenare la crisi di pianto a Oggi è un altro giorno è stato un confronto su Eurovision Song Contest, durante la quale è stata commentata la vittoria della band ucraina Kalush Orchestra con la canzone Stefania. Guillermo Mariotto, che per tutta la settimana ha espresso giudizi e pareri sull’evento, non ha trattenuto le lacrime ricordando che poco tempo fa si è imbattuto in un gruppo di mamme ucraine.



“Stavo andando al cinema a Roma e davanti a una Basilica del centro ha visto delle donne ucraine che cantavano il brano vincitore dell’Eurovision” ha raccontato con il cuore in pezzi. Un momento molto toccante anche perché queste donne molto spesso sono delle mamme in ansia per i loro figli in guerra. Mariotto è scoppiato a piangere in diretta pensando al dolore e alla forza di questo popolo e la conduttrice Serena Bortone si è alzata dalla sua poltrona ed è andata ad abbracciarlo e a consolarlo.



La Kalush Orchestra sabato aveva vinto con un plebiscito. A premiare il gruppo il televoto: su 631 voti, 440 li hanno ricevuti dagli spettatori europei. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso che l’Ucraina, in particolare Mariupol, ospiterà la kermesse nel 2023. “Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa! Per la terza volta nella sua storia. E credo non per l’ultima volta”, ha scritto in un post su Instagram.

